Star Catcher проверит на орбите беспроводную зарядку спутников

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Star Catcher Industries
Фото: Star Catcher Industries

В октябре компания Star Catcher Industries из США отправит в космос экспериментальный аппарат Protostar. Старт с базы Ванденберг запланирован в рамках миссии SpaceX Transporter-18, а уже на орбите Protostar попытается передать энергию другому спутнику, с которым его не соединяет ни один кабель, сообщает Interesting Engineering.

Эксперимент будет состоять из нескольких этапов. Сначала от Protostar отделится небольшой спутник формата кубсат с обычными солнечными панелями. Затем сам Protostar должен найти этот кубсат, отслеживать его движение и навести оптический луч на его солнечные элементы. После этого инженеры оценят, сколько энергии дошло до кубсата и с какой эффективностью ее удалось передать.

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Так за один полет компания проверит сразу три ключевые технологии — поиск другого космического аппарата, его сопровождение на орбите и передачу энергии на расстоянии. Раньше Star Catcher испытывала их по отдельности. Оптическую передачу энергии она демонстрировала на Земле, в Космическом центре имени Кеннеди NASA, а в конце 2025 года в рамках миссии Sextant Alpha проверила на орбите программное обеспечение для поиска и сопровождения аппаратов.

Star Catcher Protostar
Фото: Star Catcher Industries

Protostar должен объединить эти элементы в единую систему. Если такое сочетание сработает, Star Catcher докажет, что в реальных условиях орбиты между двумя физически не соединенными аппаратами можно передать энергию в количестве, достаточном для измерения.

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В дальнейшем компания хочет развернуть на орбите энергетическую сеть. По замыслу Star Catcher, в такой сети спутники будут получать дополнительную мощность от внешних источников и перестанут зависеть только от собственных солнечных панелей. Среди возможных потребителей такой услуги компания называет спутники наблюдения Земли, военные аппараты и энергоемкие орбитальные вычислительные центры.

Космические компании уже присматриваются к технологии. С несколькими из них, в частности Starcloud, Loft Orbital, Astro Digital и Aethero, Star Catcher заключила соглашения о будущей покупке энергии — всего таких соглашений десять. Кроме того, от потенциальных клиентов компания получила более 40 писем о намерениях. Также она привлекла 88 млн долларов венчурных инвестиций, а Космические силы США заключили с ней контракт STRATFI на 60 млн долларов.

Параллельно Star Catcher разрабатывает более крупный аппарат следующего поколения. Его назначение — уже не демонстрация, а реальное энергоснабжение клиентов. Впрочем, сначала полет Protostar должен показать, жизнеспособна ли сама идея беспроводной передачи энергии между спутниками и можно ли построить на орбите полноценную энергетическую инфраструктуру.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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