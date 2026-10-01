Space.IDC: Китай хочет объединить лазерами более 1000 спутников в орбитальный суперкомпьютер

25 сентября китайские компании STAR.VISION и Dongfang Xinglian представили в Ханчжоу вычислительную группировку Space.IDC, которая должна насчитывать более 1080 спутников. Аппараты объединит лазерная связь, а первый из них отправится на орбиту в четвертом квартале 2027 года, сообщает ITHome.

Официальное английское название проекта — Space.IDC Computing Constellation. Аббревиатура IDC в нем означает Internet Data Center, то есть центр обработки данных. Space String Computing Constellation — это дословный перевод китайского названия группировки. Разработчики называют ее первой в Китае космической вычислительной инфраструктурой, рассчитанной на весь мир и дальний космос. Проект показали на пятой Глобальной выставке цифровой торговли (Global Digital Trade Expo).

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Обязанности партнеры распределили между собой. Dongfang Xinglian отвечает за общее проектирование и эксплуатацию группировки, а STAR.VISION — за ее возможности в сфере искусственного интеллекта (ИИ) и выход на международные рынки.

Для STAR.VISION это направление не новое. Компания устанавливает системы ИИ на свои спутники дистанционного зондирования Земли как минимум с середины 2023 года. Часть технологий новой группировки она уже проверила на двух спутниках, которые изготовила для Узбекистана и Индонезии. Компанию Dongfang Xinglian, в свою очередь, основали в 2021 году в городе Хайян провинции Шаньдун. Она специализируется на услугах, связанных со спутниковыми снимками и геоданными.

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Как и в других подобных проектах, вычисления выносят в космос ради энергии и охлаждения. На орбите вдоволь солнечного света для питания, а лишнее тепло можно просто излучать в вакуум, поясняет издание China in Space.

Архитектура группировки предусматривает два уровня. Прикладной уровень объединит более 720 спутников, которые будут собирать данные и запускать уже обученные модели ИИ. Вычислительный уровень — это более 360 спутников на солнечно-синхронных орбитах, которые будут предоставлять ресурсы для вычислений, в том числе для обучения моделей. При необходимости этот уровень расширят.

Оба уровня соединят лазерными каналами, по которым спутники будут обмениваться данными. Благодаря этому спутник, которому не хватит собственных ресурсов, сможет обращаться к вычислительному уровню, другим узлам группировки и наземным системам. Так рассредоточенные на орбите мощности должны постепенно сложиться в сервис, которым смогут пользоваться клиенты.

Визуализация спутников группировки Space String в космосе: G3 в центре, G2 справа и G1 слева. Изображение: STAR.VISION Aerospace

Группировку будут развертывать в три этапа, каждый со своим типом спутника. Испытательный G1 получит вычислительную мощность 40–60 петафлопс (квадриллионов операций в секунду), а его солнечные панели будут вырабатывать 11,5 кВт. Стандартный G2 будет выдавать 160–310 петафлопс при питании 48 кВт. Флагманский G3 получит огромные солнечные панели на 140 кВт и обеспечит 460–1000 петафлопс. Результаты каждого этапа учтут на следующем.

По данным China in Space, STAR.VISION уже забронировала для запуска G1 ракеты Gravity-1 компании Orienspace и Ceres-2 от Galactic Energy. Количество запусков не уточняется. Основную группировку, которая будет насчитывать около 1080 аппаратов, планируют полностью развернуть к 2035 году.

Для проекта компания уже привлекла финансирование. STAR.VISION заключила соглашения о стратегических кредитах с Промышленным и коммерческим банком Китая (ICBC) и Сельскохозяйственным банком Китая на 10 млрд юаней, или около 1,49 млрд долларов. Не менее 1 млрд юаней (примерно 149 млн долларов) из этой суммы направят на первую фазу.

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Работу над вычислительными чипами, производством и другими системами должны ускорить соглашения с партнерами. Среди них — облачный сервис Baidu AI Cloud, производитель спутников MinoSpace, а также ханчжоуские исследовательские институты Университета Китайской академии наук и Сидяньского университета. В список попала и компания Hongqing Technology, связанная с LandSpace — разработчиком ракет Zhuque. Одна из таких ракет в сентябре вывела на орбиту спутники Spacesail.

Space.IDC — далеко не первый китайский проект вычислений на орбите. Дальше всех продвинулась группировка Three-Body компании ADA Space и Чжэцзянской лаборатории (Zhejiang Lab), у которой на орбите уже работает около десятка спутников. STAR.VISION участвует и в этом проекте. В июле еще одна компания, Shanghai Xingshu Tiansuan, запустила первые аппараты собственной вычислительной сети. Демонстрационные спутники на орбите есть также у Orbital Chenguang и Chaozhisuan.

Правительство Китая включило такие технологии в приоритеты 15-й пятилетки (2026–2030). Министерство промышленности и информатизации КНР тем временем изучает возможность использовать вычислительные группировки как новую инфраструктуру.