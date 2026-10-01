Российские удары полностью вывели из строя киевский дата-центр «Парковый»

1 октября киевская площадка дата-центра «Парковый» полностью прекратила работу из-за критических повреждений после серии российских ударов. Работу сервисов на ней уже не восстановят, сообщила пресс-служба дата-центра в Facebook.

Персонал и клиентскую информацию, по словам компании, удалось сберечь. «Главное — наши сотрудники целы, а данные наших клиентов развернуты на резервных площадках в ЕС», — подчеркнули в «Парковом».

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Среди партнеров дата-центра — «Укртелеком». В марте компании договорились совместно защищать данные бизнеса и государственных структур. Скажется ли потеря площадки на этом сотрудничестве, пресс-служба не уточнила.

Еще 23 сентября, во время атаки российских дронов, пострадало здание одноименного конгрессно-выставочного центра в центральной части Киева.

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«Парковый» — не первый киевский дата-центр, который не удалось восстановить после этой волны ударов. За несколько дней до этого компания Cosmonova сообщила, что лишилась своей площадки в столице.