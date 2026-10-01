Правообладатели просят ЕС внести загрузчик видео yt-dlp в пиратский список

Международная федерация производителей фонограмм (IFPI) попросила Еврокомиссию внести программу yt-dlp в Список наблюдения за контрафактом и пиратством на 2027 год. Федерация назвала ее «серьезной проблемой» для музыкальной отрасли, но конкретных мер против нее не требует, пишет TorrentFreak.

Программа yt-dlp бесплатна и имеет открытый код. Она скачивает видео и аудио, чтобы их можно было смотреть и слушать без интернета. Помимо YouTube, yt-dlp поддерживает более 1,5 тыс. других сайтов и сервисов. На GitHub этот проект собрал более 190 тыс. отметок одобрения от пользователей и по этому показателю занимает 32-е место среди всех репозиториев платформы.

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По мнению IFPI, yt-dlp позволяет без разрешения скачивать и навсегда сохранять музыку и видео с лицензионных стриминговых платформ, в том числе с YouTube. Остановить программу сложно из-за открытого кода, большого сообщества разработчиков и широкого распространения, отмечают в федерации. В документе IFPI называет четырех разработчиков проекта по их никнеймам на GitHub и предлагает поставить yt-dlp в один ряд с сервисами Savefrom.net и Y2mate.

Сам список ничего не запрещает. Еврокомиссия вносит в него сервисы и торговые площадки за пределами ЕС, которые, по данным правообладателей, способствуют пиратству. Впрочем, такая отметка может побудить власти действовать против них. При этом, как замечает TorrentFreak, в подобных обращениях yt-dlp или его предшественник youtube-dl до сих пор не упоминались.

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Остановить youtube-dl правообладатели уже пытались. Еще в октябре 2020 года Ассоциация звукозаписывающей индустрии Америки (RIAA) добилась, чтобы GitHub удалил youtube-dl, однако через несколько недель платформа вернула репозиторий. Большего лейблы добились в Германии, где выиграли дело против Uberspace — хостинг-провайдера официального сайта youtube-dl. В ноябре 2024 года Гамбургский апелляционный суд отклонил жалобу провайдера. Тем временем разработка в основном перешла к yt-dlp — ответвлению youtube-dl, которое появилось в 2021 году.

Помимо yt-dlp, IFPI обращает внимание Еврокомиссии на ИИ-приложения Rythmix и MusiQ AI. Достаточно вставить в них ссылку на YouTube, чтобы получить кавер-версию песни с клонированным голосом исполнителя. Только в Google Play Rythmix скачали более 5 млн раз. Попадут ли yt-dlp и эти приложения в список 2027 года, Еврокомиссия решит в ближайшие месяцы.