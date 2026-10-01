Opera встроила в браузер для Android туристическую eSIM, которая работает в 47 странах

29 сентября Opera начала продавать eSIM для зарубежных поездок пользователям своего браузера для Android. Цифровую SIM-карту настраивают прямо в браузере, без отдельного приложения, так что стоять в очереди к киоску в аэропорту за местной картой не придется.

eSIM — это встроенная в смартфон SIM-карта, которую включают программно, а не вставляют в слот. eSIM от Opera дает только мобильный интернет, без звонков и SMS, и не заменяет основной номер владельца. Этот интернет доступен всем приложениям смартфона, а не только браузеру. Там, где у местных операторов есть сеть 5G, карта подключается к ней, а в остальных случаях — к лучшей из доступных. Техническую часть сервиса обеспечивает компания Holiday.com.

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Для знакомства с услугой Opera дарит 3 ГБ интернета, которые действуют три дня. Чтобы их получить, не нужно вводить ни платежные данные, ни адрес электронной почты. Впрочем, подарок доступен только тем, кто находится в США, Великобритании, Германии, Франции, Канаде, ОАЭ, Бразилии, Нидерландах, Норвегии, Швеции или Польше. А вот платные пакеты можно купить, находясь где угодно в мире.

Бесплатные гигабайты получают в профиле браузера. Для этого нужно коснуться значка профиля в правом нижнем углу, открыть раздел eSIM, нажать «Claim now» и выбрать страну назначения. После этого браузер предложит установить eSIM на телефон. Сделать это лучше еще дома, когда есть стабильный интернет. Отсчет трех дней начнется только тогда, когда карта впервые подключится к сети в стране назначения. Воспользоваться картой владелец должен в течение года со дня покупки, иначе она станет недействительной.

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Когда гигабайты закончатся, в том же разделе eSIM можно докупить пакет на 3, 5 или 10 ГБ. Стоимость пакета зависит от страны и объема трафика, а показывают ее в местной валюте еще до оплаты. Новый трафик зачисляется на уже установленную карту. Однако докупить его можно только при доступе к интернету, поэтому Opera советует сделать это заранее, пока старый пакет еще действует.

Одна и та же eSIM от Opera подходит для всего путешествия. Если маршрут проходит через Таиланд, Малайзию и Сингапур, карту достаточно пополнять для каждой следующей страны, а не устанавливать новую.

Чтобы пользоваться сервисом, нужен смартфон с Android 10 или более новой версией, который поддерживает eSIM и не привязан к определенному оператору. Кроме того, на нем должна быть установлена последняя версия Opera для Android. В Opera Mini и Opera GX такой функции нет. Появится ли eSIM в версии браузера для iPhone, компания пока не сообщает.

В перечень 47 стран, где работает eSIM от Opera, входят Албания, Австралия, Австрия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Египет, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Гонконг, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Малайзия, Мальта, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сингапур, Словакия, Словения, Южная Корея, Испания, Шри-Ланка, Швеция, Швейцария, Тайвань, Таиланд, Турция, Великобритания и США.

Украины в этом перечне нет, поэтому дома карта работать не будет, но украинцы могут купить ее для поездки за границу. Собственная туристическая eSIM есть и у производителя смартфонов Motorola. В июле компания запустила сервис Global Connect, который работает в более чем 160 странах.