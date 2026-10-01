Китайские ученые придумали, как уместить 50 ТБ на диск размером с DVD

29 сентября команда академика Гу Миня из Шанхайского университета науки и технологий опубликовала в журнале Nature Photonics результаты работы над новой оптической памятью. В этой памяти каждая трехмерная точка записи имеет 1024 возможных состояния, а значит, хранит 10 бит.

В привычной двоичной памяти ячейка имеет лишь два состояния — «0» или «1», то есть вмещает один бит. Шанхайская разработка позволяет сохранить в одной точке то, что раньше распределяли между несколькими ячейками. Поэтому емкость оптических носителей можно наращивать не только уменьшением точек или добавлением слоев.

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Для носителя размером с DVD исследователи оценивают теоретическую емкость в 0,4 петабита, что соответствует примерно 50 ТБ. Надежность считывания такого диска превышает 99,99%, отмечает китайское издание ITHome. Данные на него записывают с высокой скоростью, а считывают параллельно — сразу с широкого участка.

Практическую пользу от дополнительных битов авторы показывают на примере изображения 8K в оттенках серого. Пиксель такого изображения может иметь один из 256 уровней яркости, поэтому в двоичной памяти ему нужны восемь ячеек. Точка на 10 бит вмещает эти восемь бит целиком, а два оставшихся можно отвести под оптическое обучение ИИ непосредственно на носителе.

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Еще одно отличие касается самой оптики. Традиционные методы сверхплотной оптической записи используют два луча, которые приходится точно совмещать и стабилизировать. Шанхайская команда записывает и считывает данные одним монохромным лучом, поэтому обходится без сложной двухлучевой схемы.

Исследователи считают, что возможности технологии значительно шире уже достигнутого. Если сократить расстояние между слоями с 5 до 1 мкм, а количество различимых состояний довести до десятков тысяч, теоретическая емкость диска размером с DVD может достичь 20 петабит — примерно 2,5 ПБ. Вместе с тем Гу Минь подчеркнул, что емкость в петабитах — не единственный критерий. Чтобы технология дошла до практического применения, нужно учитывать также скорость записи и чтения, сложность системы и возможность встроить ее в оборудование.

Над другими способами плотного хранения данных работают и за пределами оптики. Так, в начале марта в Миссурийском университете создали перезаписываемый ДНК-накопитель.