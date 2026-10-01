Киев просит США ввести санкции против подрядчиков российского аналога Starlink

На этой неделе Украина передаст администрации Трампа и Конгрессу США перечень российских компаний, судов и лиц, которых предлагает наказать санкциями по новому американскому закону. Первыми в нем значатся производители компонентов для российского аналога Starlink, рассказал ABC News временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник.

Сеник уточнил, что основная компания, которая развертывает эту сеть, уже находится под санкциями США. А вот ее подрядчики, производящие для сети компоненты, в санкционные списки до сих пор не попали. Развертывание сети тем временем продолжается, и в июле Россия провела второй пакетный запуск спутников. Завершить группировку Москва надеется до конца года.

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По мнению дипломата, завершенная группировка позволит Москве в любой момент наносить удары по Украине, опираясь на данные в реальном времени. В ближайшее время, особенно зимой, это может иметь разрушительные последствия. Этой угрозе Киев противостоит не только санкциями. В конце августа он просил заблокировать работу российских спутников «Рассвет» над Украиной, обратившись в Международный союз электросвязи.

Сеник также рассказал, что Украина хотела бы получить доступ к Starlink на территории России, чтобы поражать там цели. Кроме того, Киев просит ужесточить меры против судов российского «теневого флота», с помощью которых Москва обходит ограничения на продажу нефти. Еще одна просьба касается американского бизнеса в Украине. Украинская сторона хочет, чтобы администрация США и американские компании осудили российские удары по их объектам.