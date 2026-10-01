Киев просит США ввести санкции против подрядчиков российского аналога Starlink

Новости
Санкции

На этой неделе Украина передаст администрации Трампа и Конгрессу США перечень российских компаний, судов и лиц, которых предлагает наказать санкциями по новому американскому закону. Первыми в нем значатся производители компонентов для российского аналога Starlink, рассказал ABC News временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник.

Сеник уточнил, что основная компания, которая развертывает эту сеть, уже находится под санкциями США. А вот ее подрядчики, производящие для сети компоненты, в санкционные списки до сих пор не попали. Развертывание сети тем временем продолжается, и в июле Россия провела второй пакетный запуск спутников. Завершить группировку Москва надеется до конца года.

- Реклама -

По мнению дипломата, завершенная группировка позволит Москве в любой момент наносить удары по Украине, опираясь на данные в реальном времени. В ближайшее время, особенно зимой, это может иметь разрушительные последствия. Этой угрозе Киев противостоит не только санкциями. В конце августа он просил заблокировать работу российских спутников «Рассвет» над Украиной, обратившись в Международный союз электросвязи.

Сеник также рассказал, что Украина хотела бы получить доступ к Starlink на территории России, чтобы поражать там цели. Кроме того, Киев просит ужесточить меры против судов российского «теневого флота», с помощью которых Москва обходит ограничения на продажу нефти. Еще одна просьба касается американского бизнеса в Украине. Украинская сторона хочет, чтобы администрация США и американские компании осудили российские удары по их объектам.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Суд в США разрешил Paramount завершить покупку Warner Bros. Discovery

Суд в США утвердил мировое соглашение Paramount с 12 штатами, выступавшими против покупки Warner Bros. Discovery за $110 млрд. Сделку могут закрыть 6 октября.
Новости

Китайские ученые придумали, как уместить 50 ТБ на диск размером с DVD

Китайские ученые уместили 10 бит в одну точку оптического носителя, и на диск размером с DVD поместится около 50 ТБ. Позже емкость может вырасти до 2,5 ПБ.
Новости

Space.IDC: Китай хочет объединить лазерами более 1000 спутников в орбитальный суперкомпьютер

Китай представил проект орбитальной вычислительной сети Space.IDC, призванной объединить более тысячи спутников. Первый аппарат запустят в 2027 году.
Новости

Британца приговорили к трем с половиной годам за подпольное производство виниловых пластинок

Лондонец Рехан Ахмед печатал нелицензионные пластинки The Beatles и Coldplay, выручив 2,7 млн фунтов. Такой крупной партии подделок в Британии еще не изымали.
Новости

«Киевстар» повышает цены на часть тарифов из-за роста расходов на сеть

С 8 октября «Киевстар» поднимает на 50–60 грн цены на часть тарифов LOVE UA. Абоненты, которым это не подходит, могут сменить тариф или расторгнуть договор.