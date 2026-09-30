TP-Link открыла предзаказ на роутер с Wi-Fi 8 задолго до утверждения стандарта

Компания TP-Link принимает в нескольких европейских странах предварительные заказы на флагманский роутер Archer 8 Ultra с поддержкой Wi-Fi 8. Стоит он от €799,90 в Германии до £899,99 в Великобритании, а поставки начнутся 15 ноября, пишет The Verge.

В начале сентября TP-Link показала этот роутер, а теперь открыла на него предзаказ. Украинского рынка этот шаг пока не касается — в Украине Archer 8 Ultra не продают.

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О возможном выходе Archer 8 Ultra на рынок США, где к продукции TP-Link приковано пристальное внимание, высказался Пинцзи Ли — он возглавляет подразделение домашних сетей компании. По его словам, TP-Link работает с регуляторами, чтобы новые устройства дошли до покупателей по всему миру. Подробнее об этом компания обещает рассказать на своем официальном сайте.

Самому же стандарту Wi-Fi 8 до окончательного одобрения еще далеко. Как говорится на сайте Института инженеров электротехники и электроники (IEEE), утвердить его должны только в начале 2028 года.