Polaroid представила камеру моментальной печати с аналоговыми эффектами

Компания Polaroid начала продавать по всему миру новую камеру моментальной печати Mod за 169,99 доллара, пока только через собственный интернет-магазин. С 6 октября она появится и в розничных магазинах США, пишет The Verge.

Главное отличие Mod — диск вокруг объектива, которым переключают четыре творческих режима съемки. Он дополняет диск настройки экспозиции, а выбранный эффект ложится на снимок в тот момент, когда фотограф нажимает кнопку спуска.

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Два из этих режимов совмещают две экспозиции в одном кадре. Двойная экспозиция накладывает снимки друг на друга, чтобы объединить разные объекты или сцены. Режим разделенного кадра, напротив, делит изображение пополам с помощью поворотной насадки, которая поочередно закрывает то одну, то другую половину объектива.

Два других режима рассчитаны на длинную выдержку. Первый из них, световая живопись, фиксирует следы яркого движущегося источника света, поэтому камеру приходится ставить на штатив, иначе неподвижные части кадра размоются. Второй режим Polaroid назвала «заморозкой движения». Вспышка в нем срабатывает в конце экспозиции (синхронизация по задней шторке). Сначала камера на длинной выдержке снимает след движения объекта, а затем вспышка добавляет к нему четкое изображение.

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Mod работает с цветными и черно-белыми пленками Polaroid i-Type и 600. Одного заряда ее аккумулятора емкостью 750 мА·ч хватает максимум на 15 кассет, то есть на 120 снимков. Фокус у камеры фиксированный, а объективов два — стандартный с фокусным расстоянием 103 мм и портретный на 95 мм. Их можно менять в зависимости от того, что снимает фотограф.

Canon тем временем прощается с одной из своих самых известных моделей. В марте 2026 года компания сняла с производства зеркальную камеру EOS 5D Mark IV.