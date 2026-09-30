Новый сезон «Холостяка» будет выходить на Netflix вслед за эфиром СТБ

Новости
«Холостяк» виходить на Netflix в Україні

Starlight Media договорилась с Netflix о показе 15-го сезона «Холостяка» в Украине. Первый выпуск СТБ покажет 16 октября в 19:00, а каждый эпизод будет появляться в стриминговом сервисе через полтора часа после начала эфира на телеканале, сообщили в медиагруппе.

На Netflix выпуски будут выходить без рекламных пауз, поэтому просмотр там будет заканчиваться одновременно с показом на СТБ. Такую схему в Starlight Media объясняют особенностями самого формата. Она должна учитывать разные привычки зрителей и при этом сохранять ожидание и интригу, которые аудитория переживает вместе. Похожий подход ранее выбрал и телеканал «1+1 Украина» — новый сезон «Голоса страны» будет появляться в каталоге Netflix в день эфира.

- Реклама -

Директор по контенту, закупкам и партнерствам с OTT-платформами Starlight Media Мария Костина назвала это сотрудничество примером того, как местный правообладатель вместе с Netflix может создавать новые модели дистрибуции. По ее словам, команда стримингового сервиса была открыта к диалогу и готова искать решение, которое учитывает особенности шоу.

Генеральный директор СТБ Людмила Семчук подчеркнула, что аудитория больших телепроектов сегодня уже не ограничивается одним экраном. «История начинается на СТБ, но выходит далеко за его пределы — в digital, социальные сети, на видеоплатформы, в поиск, обсуждения и более широкое культурное пространство», — отметила она. Выход на Netflix, по мнению Семчук, выводит бренд «Холостяк» на новый уровень и подтверждает потенциал украинского контента.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Само шоу — украинская адаптация глобального формата The Bachelor, права на который принадлежат Warner Bros. На СТБ оно выходит с 2011 года и регулярно попадает в число самых популярных запросов украинцев в Google. Особое международное внимание привлек 13-й сезон, героем которого стал ветеран российско-украинской войны Александр Терен. Он стал первым главным героем с инвалидностью за всю историю мировой франшизы, а коммуникационную кампанию того сезона отметили, в частности, на рекламном фестивале Cannes Lions.

Главным героем нового сезона стал капитан национальной сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов. За плечами спортсмена многолетняя профессиональная карьера — он играл в NBA, а также за украинские и европейские клубы. Теперь зрители увидят его вдали от привычной баскетбольной площадки.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

«Сеть Ланет» ради безопасности закрыла центр обслуживания в Киеве

«Сеть Ланет» закрыла киевский центр обслуживания, чтобы обезопасить сотрудников и посетителей. Интернет и телевидение провайдера работают в обычном режиме.
Новости

Китай дозаправил навигационный спутник BeiDou на околоземной орбите

Китай дозаправил навигационный спутник BeiDou на высокой орбите с помощью другого аппарата. Такая технология может продлить службу спутников без запуска новых.
Новости

Узбекистан и Eutelsat OneWeb подписали меморандум о спутниковой связи

Узбекистан изучает, можно ли подключить отдаленные села, школы и больницы к интернету через спутники Eutelsat OneWeb. Стороны уже подписали меморандум.
Новости

В Китае начались массовые сбои в работе телевизоров Sharp

Владельцы телевизоров Sharp по всему Китаю жалуются на синий экран, зависания и сбои загрузки. Поддержка связывает это с обновлением системы компании.
Новости

Словакия полностью перевела цифровое эфирное телевидение на стандарт DVB-T2

22 сентября на DVB-T2 перешел последний общенациональный мультиплекс Словакии, еще работавший в DVB-T. На нем транслирует каналы общественный вещатель STVR.