Новый сезон «Холостяка» будет выходить на Netflix вслед за эфиром СТБ

Starlight Media договорилась с Netflix о показе 15-го сезона «Холостяка» в Украине. Первый выпуск СТБ покажет 16 октября в 19:00, а каждый эпизод будет появляться в стриминговом сервисе через полтора часа после начала эфира на телеканале, сообщили в медиагруппе.

На Netflix выпуски будут выходить без рекламных пауз, поэтому просмотр там будет заканчиваться одновременно с показом на СТБ. Такую схему в Starlight Media объясняют особенностями самого формата. Она должна учитывать разные привычки зрителей и при этом сохранять ожидание и интригу, которые аудитория переживает вместе. Похожий подход ранее выбрал и телеканал «1+1 Украина» — новый сезон «Голоса страны» будет появляться в каталоге Netflix в день эфира.

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Директор по контенту, закупкам и партнерствам с OTT-платформами Starlight Media Мария Костина назвала это сотрудничество примером того, как местный правообладатель вместе с Netflix может создавать новые модели дистрибуции. По ее словам, команда стримингового сервиса была открыта к диалогу и готова искать решение, которое учитывает особенности шоу.

Генеральный директор СТБ Людмила Семчук подчеркнула, что аудитория больших телепроектов сегодня уже не ограничивается одним экраном. «История начинается на СТБ, но выходит далеко за его пределы — в digital, социальные сети, на видеоплатформы, в поиск, обсуждения и более широкое культурное пространство», — отметила она. Выход на Netflix, по мнению Семчук, выводит бренд «Холостяк» на новый уровень и подтверждает потенциал украинского контента.

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Само шоу — украинская адаптация глобального формата The Bachelor, права на который принадлежат Warner Bros. На СТБ оно выходит с 2011 года и регулярно попадает в число самых популярных запросов украинцев в Google. Особое международное внимание привлек 13-й сезон, героем которого стал ветеран российско-украинской войны Александр Терен. Он стал первым главным героем с инвалидностью за всю историю мировой франшизы, а коммуникационную кампанию того сезона отметили, в частности, на рекламном фестивале Cannes Lions.

Главным героем нового сезона стал капитан национальной сборной Украины по баскетболу Вячеслав Кравцов. За плечами спортсмена многолетняя профессиональная карьера — он играл в NBA, а также за украинские и европейские клубы. Теперь зрители увидят его вдали от привычной баскетбольной площадки.