«Киевстар» повышает цены на часть тарифов из-за роста расходов на сеть

«Киевстар», крупнейший мобильный оператор Украины, объявил, что с 8 октября 2026 года для части абонентов изменится стоимость тарифов. Те, кого коснутся новые цены, заранее получат SMS с условиями и дополнительными предложениями.

Подорожание, по данным украинского телеком-сообщества MZU, затронет как минимум четыре тарифа линейки LOVE UA. Абонентская плата за них вырастет на 50–60 грн. Так, LOVE UA Свобода (2024) подорожает со 190 до 250 грн, а LOVE UA База — с 200 до 250 грн. Самым дорогим в списке станет LOVE UA Світло (2024) — 310 грн вместо 260 грн, а его вариант LOVE UA Світло (2024) с суперсилой экономия будет стоить 250 грн вместо 200 грн.

- Реклама -

Свое решение оператор объясняет тем, что содержать и восстанавливать сеть становится все дороже. «Дорожают топливо, оборудование и другие ресурсы, необходимые, чтобы обеспечивать качественную связь для наших абонентов», — отметили в компании. Там добавили, что стабильная работа сети во время полномасштабной войны требует дополнительных ресурсов, а логистика усложняется. Война затрагивает и саму компанию — незадолго до этого объявления российский удар повредил здание ее главного офиса в Киеве.

При этом в компании заверяют, что и дальше будут системно вкладывать средства в энергоустойчивость сети и усиливать резервное питание. По замыслу оператора, это должно сохранить стабильную связь даже при возможных отключениях света. За сеть, как и за качество обслуживания, будет отвечать операционный директор — эту должность «Киевстар» вводит с 2 октября.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Тем, кому новые цены не подходят, в «Киевстаре» напоминают о двух вариантах. Абонент может перейти на другой тариф из тех, что сейчас продаются, или досрочно расторгнуть договор в порядке, предусмотренном законом. Выгодные предложения именно для своего номера оператор советует поискать в приложении «Мой Киевстар».