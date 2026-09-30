Британца приговорили к трем с половиной годам за подпольное производство виниловых пластинок

Суд назначил 55-летнему Рехану Ахмеду из лондонского Саутхолла три с половиной года заключения за изготовление и продажу контрафактных виниловых пластинок. Как установило следствие, предприятие работало с 2017 года, а его выручка за это время достигла 2,7 млн фунтов, пишет Tom’s Hardware.

Компания Ахмеда называлась Phoenix of Vinyl и выпускала тысячи нелицензионных пластинок с записями The Beatles, Тейлор Свифт, Coldplay, Кендрика Ламара и других известных исполнителей. Внимание на нее обратили в 2024 году после контрольной закупки. Представитель Британской ассоциации производителей фонограмм (BPI) купил у компании пластинку, которая оказалась подделкой.

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После этого полиция лондонского Сити провела на предприятии рейд и нашла 2791 поддельную пластинку с записями 108 исполнителей. По данным правоохранителей, это крупнейшая партия контрафактного винила, которую когда-либо изымали в Великобритании.

Ахмед не просто перепродавал чужие подделки, а изготавливал их сам. На предприятии нашли четыре пресса возрастом около 70 лет, примерно 3000 металлических матриц, с которых штампуют пластинки, а также тысячи обложек и этикеток.

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Подпольный бизнес развивался на фоне нового всплеска интереса к физическим носителям музыки. В 2025 году британцы купили 7,6 млн виниловых пластинок — на 13,3% больше, чем годом ранее. Продажи винила в стране растут уже 18 лет подряд, а выручка от них увеличилась на 19,9%, до 174,7 млн фунтов.

Вместе с легальным рынком растет и рынок подделок. За последние два года BPI участвовала в 43 обысках, связанных с изготовлением и сбытом контрафактных пластинок и компакт-дисков. В ходе этих операций изъяли около 600 тыс. единиц продукции ориентировочной стоимостью до 8 млн фунтов. Подделывают не только винил — в июне другой британец получил условный срок за продажу пиратских CD с ремиксами чужих треков.