В Китае начались массовые сбои в работе телевизоров Sharp

Пользователи телевизоров Sharp из разных регионов Китая жалуются, что устройства перестали нормально работать, а в некоторых случаях не помогает даже выключение и повторное включение. Некоторые из них заметили, что изображение застывает на последней секунде рекламного ролика, который показывают при запуске, пишет MyDrivers.

Среди жалоб — внезапный синий экран, зависания и невозможность загрузить систему. Тем, кто обратился в службу поддержки официального интернет-магазина Sharp, объяснили, что дело не в поломке конкретных устройств. По словам представителей поддержки, сбой связан с обновлением и модернизацией внутренней системы компании и затронул пользователей по всей стране.

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Сама Sharp заявила, что ее техническая команда уже устраняет неполадку. Как только ее устранят, телевизоры должны снова работать в обычном режиме. До тех пор пользователям советуют не сбрасывать настройки до заводских и не разбирать устройства самостоятельно.

Пока специалисты исправляют сбой, владельцы некоторых моделей делятся временными способами вернуть доступ к настройкам. На телевизорах с голосовым управлением можно попробовать произнести команду «открыть настройки». Для отдельных моделей предлагают другой путь — перейти к быстрым настройкам через меню выбора источника и там сбросить систему.

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Объяснения компании устраивают не всех. «Они называют это обновлением, но на самом деле это неисправность. Служба поддержки клиентов всегда недоступна, они даже не дают возможности подождать, просто бросают трубку», — пишут пользователи в сети.

Жалобы на программные изменения в смарт-телевизорах звучат не впервые. Так, в феврале появление Gemini вызвало сбой поиска на устройствах с Google TV.