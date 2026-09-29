В Китае начались массовые сбои в работе телевизоров Sharp

Новости
SHARP SMART TV

Пользователи телевизоров Sharp из разных регионов Китая жалуются, что устройства перестали нормально работать, а в некоторых случаях не помогает даже выключение и повторное включение. Некоторые из них заметили, что изображение застывает на последней секунде рекламного ролика, который показывают при запуске, пишет MyDrivers.

Среди жалоб — внезапный синий экран, зависания и невозможность загрузить систему. Тем, кто обратился в службу поддержки официального интернет-магазина Sharp, объяснили, что дело не в поломке конкретных устройств. По словам представителей поддержки, сбой связан с обновлением и модернизацией внутренней системы компании и затронул пользователей по всей стране.

- Реклама -

Сама Sharp заявила, что ее техническая команда уже устраняет неполадку. Как только ее устранят, телевизоры должны снова работать в обычном режиме. До тех пор пользователям советуют не сбрасывать настройки до заводских и не разбирать устройства самостоятельно.

Пока специалисты исправляют сбой, владельцы некоторых моделей делятся временными способами вернуть доступ к настройкам. На телевизорах с голосовым управлением можно попробовать произнести команду «открыть настройки». Для отдельных моделей предлагают другой путь — перейти к быстрым настройкам через меню выбора источника и там сбросить систему.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Объяснения компании устраивают не всех. «Они называют это обновлением, но на самом деле это неисправность. Служба поддержки клиентов всегда недоступна, они даже не дают возможности подождать, просто бросают трубку», — пишут пользователи в сети.

Жалобы на программные изменения в смарт-телевизорах звучат не впервые. Так, в феврале появление Gemini вызвало сбой поиска на устройствах с Google TV.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Словакия полностью перевела цифровое эфирное телевидение на стандарт DVB-T2

22 сентября на DVB-T2 перешел последний общенациональный мультиплекс Словакии, еще работавший в DVB-T. На нем транслирует каналы общественный вещатель STVR.
Новости

Спутниковая связь Starlink Mobile заработала в Казахстане

Starlink Mobile заработал в Казахстане после договорённостей страны с США 2025 года. Партнёром сервиса стал Beeline, входящий в международную группу VEON.
Новости

Starship взорвался после первого орбитального полета, но SpaceX не считает это провалом

Starship впервые вышел на круговую орбиту и развернул 26 спутников Starlink, а после приводнения взорвался. Провалом миссии в SpaceX этот взрыв не считают.
Новости

В youtv рассказали о последствиях российских атак и восстановлении сервиса

За неделю youtv трижды пострадал от российских ударов, часть оборудования уничтожена. Сервис перешел на резервы и переносит мощности в облака и за рубеж.
Новости

«Киевстар» вводит должность операционного директора: кто её займёт?

Со 2 октября 2026 года в «Киевстаре» появится операционный директор. Он будет отвечать за сеть, качество обслуживания абонентов и выполнение бизнес-стратегии.