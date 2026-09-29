Узбекистан и Eutelsat OneWeb подписали меморандум о спутниковой связи

24 сентября министр цифровых технологий Узбекистана Шерзод Шерматов провел переговоры с руководством спутникового оператора Eutelsat OneWeb. По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании, который касается спутниковой связи, цифровой инфраструктуры и современных телекоммуникационных технологий.

Eutelsat OneWeb уже сотрудничает с Узбекистаном через местного партнера UZSAT. Теперь компания заявила, что готова запустить в стране собственные услуги, и рассчитывает, что они заработают в ближайшее время.

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Помимо министра и представителей компании, во встрече приняли участие посол Франции в Узбекистане Валид Фук и президент Франко-узбекской торгово-промышленной палаты (CCIFO) Алишер Хаитметов. В состав делегации Eutelsat OneWeb вошли вице-президент по продажам в регионах Ближнего Востока и Северной Африки (MENA), Центральной Азии и Китая Хани Эль Арджа и старший директор по продажам Ахмет Эрен.

На переговорах стороны обсудили, как с помощью спутников расширить сети связи в стране и доступ к высокоскоростному интернету. Чтобы подключить отдаленные населенные пункты, школы и медицинские учреждения, рассматривали два варианта. Первый — спутники на геостационарной орбите (GEO), второй — низкоорбитальная группировка OneWeb (LEO).

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Отдельное внимание уделили спутниковым каналам для транспорта и авиации. Такие каналы Eutelsat уже испытала на польской железной дороге — в сентябре перевозчик PKP Intercity проверил интернет OneWeb в своем поезде.

Еще одна тема — дополнительные и резервные каналы для национальных телекоммуникационных сетей, центров обработки данных и объектов критической инфраструктуры. В министерстве считают, что такие решения могут сделать системы связи страны устойчивее и расширить возможности резервного подключения к международным сетям.

Речь шла и о возможности для Узбекистана стать региональным телекоммуникационным центром. Такой центр мог бы предоставлять спутниковые услуги не только в самой стране, но и соседним государствам. В завершение стороны договорились и дальше работать над практическими проектами в области спутниковых технологий, телекоммуникаций и цифровой трансформации.

Eutelsat OneWeb — не единственный иностранный спутниковый оператор, которого интересует Узбекистан. Так, в сентябре стало известно, что сервис спутникового интернета Amazon Leo выходит на рынок страны.