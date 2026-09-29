Starship взорвался после первого орбитального полета, но SpaceX не считает это провалом

Корабль Starship взорвался после того, как приводнился в северной части Тихого океана, в отведенном для этого районе. Так завершился 14-й испытательный полет, который SpaceX закончила раньше запланированного, однако сам взрыв компания считает предсказуемым, передает телеканал ABC13.

В SpaceX подчеркивают, что разрушение аппарата не говорит ни о технической проблеме, ни о неудачном полете. Дело в том, что конструкция корабля не предусматривает посадки в холодную океанскую воду, поэтому такого финала в компании и ожидали. Так же приводнением завершился и предыдущий, 13-й полет, но тогда Starship продержался на воде около месяца, пока его не подняли.

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Перед возвращением верхняя ступень Ship 41 затормозила, вошла в атмосферу и села на воду. Весь полет длился 3 часа 9 минут, хотя первоначальный план отводил на него примерно на 6 часов 50 минут больше.

Возвращение корабля попало на видео. На этих кадрах видно, как во время входа в атмосферу корпус окутывает огненное свечение, а после приводнения корабль взрывается, и мелкие обломки разлетаются во все стороны.

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SpaceX's Starship returns to Earth after reaching orbit for the first time

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Этот полет отличался от всех предыдущих. Их было 13, и все проходили по суборбитальной траектории, то есть корабль достигал космоса, но на орбите не оставался. На этот раз двигатели дали Starship достаточный разгон, и он впервые вышел на круговую орбиту на высоте около 275 км.

Там Starship развернул 26 спутников Starlink нового поколения. При этом из основных задач полета корабль не справился лишь с одной — не совершил запланированных шести витков вокруг Земли.