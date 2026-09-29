Спутниковая связь Starlink Mobile заработала в Казахстане

28 сентября мобильный оператор Beeline Казахстан открыл абонентам доступ к прямому соединению смартфона со спутниками Starlink — без антенны и отдельного спутникового телефона. Первые два месяца услуга бесплатна, но работает она пока только на смартфонах с Android.

Через спутник абоненты Beeline могут отправлять SMS и пользоваться базовыми интернет-сервисами. Работает такая связь там, где наземного мобильного покрытия нет, но есть возможность соединиться со спутником, — в горах, отдалённых районах, на загородных трассах. В основе сервиса — технология Direct to Cell. Сам проект оператор реализует при поддержке Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана.

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Именно с этим министерством Beeline Казахстан в ноябре 2025 года подписал меморандум о сотрудничестве во внедрении технологии, а уже в декабре стороны провели первые испытания. Эту работу сделали возможной договорённости, которых Казахстан и США достигли в 2025 году. Развивая это направление, международная группа VEON, в которую входит оператор, также заключила со Starlink глобальное рамочное соглашение о сотрудничестве.

«Сегодня мы видим, как эта договорённость воплощается в жизнь. Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, где Direct to Cell прошёл практические испытания, и теперь технология становится услугой для обычных пользователей», — отметил вице-премьер-министр и министр искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев. Именно с Мадиевым во время публичной демонстрации для журналистов поговорила депутат Курултая Екатерина Смышляева, которая приняла первый звонок через спутник.

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По словам участников проекта, больше всего сервис пригодится там, где наземной инфраструктуры нет или она повреждена, в частности после стихийных бедствий. Среди тех, кому он окажется полезен, — спасатели, дорожные и коммунальные службы, туристы, альпинисты и люди, работающие на удалённых объектах. Например, водитель, у которого сломалась машина на безлюдном участке трассы, сможет написать родным или вызвать экстренные службы. «Для человека, оказавшегося в беде на отдалённой дороге или заблудившегося в горах, эта технология может стать решающей возможностью связаться с внешним миром и получить помощь», — подчеркнул генеральный директор VEON Group Каан Терзиоглу.

Чтобы воспользоваться спутниковой связью, абоненту нужно обновить приложение Janymda до последней версии, активировать в нём услугу Starlink и убедиться, что на телефоне включён роуминг данных. При необходимости спутниковую сеть можно выбрать вручную — она называется Beeline Starlink, но в некоторых случаях может отображаться как 401 04. Каждый из этих шагов оператор подробно описал на своём сайте. Позже услуга должна появиться и на устройствах с другими операционными системами.