Словакия полностью перевела цифровое эфирное телевидение на стандарт DVB-T2

Оператор эфирных сетей Towercom во вторник, 22 сентября, переключил на новый стандарт третий общенациональный мультиплекс Словакии, в котором вещает общественная телерадиокомпания STVR. Переключение шло весь день и проводилось постепенно на всех передатчиках страны, говорится в пресс-релизе STVR.

Этот мультиплекс оставался последним, который еще работал в стандарте первого поколения DVB-T. Теперь все телевизионные мультиплексы страны используют DVB-T2. Словакия переходила на новый стандарт поэтапно. Так, второй мультиплекс, где в том числе транслируются TA3, JOJ Plus и JOJ Krimi, сменил стандарт еще 14 апреля 2026 года.

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На этот раз изменения коснулись четырех каналов STVR — Jednotka, Dvojka, 24 и Šport. Зрителям, которые принимают их через антенну, возможно, придется заново настроить телевизор или приставку. Приемники, поддерживающие только DVB-T, эти каналы больше не найдут. При этом менять антенну не нужно. А тех, кто смотрит телевидение по кабелю, через спутник или IPTV, переход не касается.

Новый стандарт позволяет передавать больше данных в той же полосе частот. Благодаря этому емкость третьего мультиплекса, по данным словацкого издания TECHBOX.sk, выросла примерно с 19,9 до 33,4 Мбит/с. Вместе с тем STVR по-прежнему сжимает видео своих каналов кодеком MPEG-4, поэтому смена стандарта сама по себе не означает ни перехода на HEVC, ни вещания в 4K.

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Освободившуюся емкость Towercom намерен использовать, чтобы добавить новые каналы в платный эфирный пакет. Генеральный директор компании Марсель Шатанек также отметил, что новый стандарт позволит вещать в более высоком качестве. Генеральный директор STVR Мартина Флашикова назвала обновление инвестицией в сохранение бесплатного вещания, которое должно оставаться доступным каждой семье в Словакии.

Эфирное телевидение обновляет и Испания, где с 5 ноября часть каналов перейдет на Ultra HD.