«Сеть Ланет» ради безопасности закрыла центр обслуживания в Киеве

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Сеть Ланет / Мережа Ланет

«Сеть Ланет», один из крупнейших провайдеров интернета и кабельного телевидения в Украине, приостановила работу столичного центра обслуживания абонентов. В компании объясняют этот шаг заботой о безопасности сотрудников и тех, кто приходит в центр.

Сам провайдер при этом работает в обычном режиме. Его абоненты могут дистанционно получить консультацию, помощь или нужную услугу — через онлайн-сервисы и другие каналы связи «Сети Ланет». Центр же останется закрытым, пока компания отдельно не сообщит о возобновлении его работы. Сроков она пока не называет.

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Причина такого решения — массированные российские атаки на Киев. В последние дни от таких атак страдают и объекты связи. Одним из них стал бизнес-центр на Шулявке, где размещен дата-центр «Датагруп». 25 сентября в него попал российский дрон.

На следующий день Россия во второй раз за два дня атаковала киевский дата-центр Cosmonova и в третий — провайдера «Коло.ТБ». После этой серии ударов Cosmonova окончательно лишилась дата-центра и сообщила, что он больше не будет работать.

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«Сеть Ланет» раньше также понесла потери из-за обстрелов столицы. В ночь на 2 июля российский удар повредил киевский дата-центр компании, после чего ее подразделение «Ланет Business» свернуло услугу размещения в нем серверов клиентов (колокейшн).

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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