Китай дозаправил навигационный спутник BeiDou на околоземной орбите

Китайский обслуживающий аппарат перекачал жидкое топливо в один из спутников навигационной системы BeiDou на высокой околоземной орбите. Операцию провели еще в феврале, а ее подробности стали известны только сейчас, пишет издание Interesting Engineering.

Как следует из опубликованных данных, заправщик передал спутнику химическое топливо длительного хранения, а не криогенные компоненты вроде жидкого водорода или кислорода. Для космических аппаратов такой вариант удобнее, ведь это топливо годами остается жидким без сложных систем охлаждения.

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Топливо спутник расходует не только во время выведения на рабочую орбиту. Оно нужно и для того, чтобы корректировать траекторию, удерживать положение и ориентацию аппарата, выполнять маневры уклонения. Поэтому даже если электроника, солнечные панели и другие системы спутника полностью исправны, он может потерять возможность нормально работать, как только закончится топливо. Китай уже умеет обновлять аппараты BeiDou без замены — в августе страна модернизировала все 50 спутников системы непосредственно на орбите, не останавливая навигацию.

Орбитальная заправка решает проблему топлива без запуска нового спутника, однако требует точного маневрирования. Сначала обслуживающий аппарат должен самостоятельно найти цель, уравнять с ней скорость и траекторию, сблизиться и состыковаться. После стыковки топливо нужно перекачать в условиях микрогравитации так, чтобы избежать утечек и не нарушить ориентацию обоих аппаратов.

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Если технологию будут развивать дальше, она позволит продлевать службу спутников, у которых исправно все основное оборудование, но заканчивается топливо. В перспективе один такой заправщик мог бы обслуживать несколько аппаратов, а это помогло бы сократить расходы на поддержание крупных орбитальных группировок.

BeiDou — китайская глобальная система спутниковой навигации, по назначению сходная с американской GPS, европейской Galileo и российской ГЛОНАСС. Ею пользуются как для гражданской навигации, так и в военной сфере. Спутники системы передают не только навигационные сигналы — в феврале Китай запустил сервис SMS, который работает через них.