В youtv рассказали о последствиях российских атак и восстановлении сервиса

Сервис онлайн-телевидения youtv за последнюю неделю трижды попадал под российские обстрелы. Повреждены два дата-центра с его оборудованием, а также инфраструктура партнеров, через которую youtv получал сигнал значительной части телеканалов. Об этом рассказал в Facebook CEO и совладелец сервиса Максим Смелянец.

Самыми тяжелыми для youtv стали два последних попадания в один и тот же дата-центр. Там уничтожена часть дорогостоящего оборудования, которое уже не удастся восстановить, написала коммерческий директор сервиса Виктория Опанасюк.

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Несмотря на эти потери, youtv продолжает работать: компания быстро перешла на резервы. Кроме того, она разворачивает дополнительные мощности в других регионах Украины, а часть сервисов переносит в облака и за рубеж. Такие шаги, признала Опанасюк, сегодня уже вынужденные, иначе стабильную работу сервиса не обеспечить. Уже несколько суток команда youtv почти без перерыва восстанавливает оборудование, и большая часть сервиса уже работает. Смелянец в своем посте уточняет, что youtv почти полностью восстановил работу.

Отдельно Опанасюк поблагодарила акционеров. После таких событий, отметила она, нелегко снова соглашаться на крупные вложения в оборудование и инфраструктуру, однако компания продолжает инвестировать в youtv. «Мы понесли серьезные потери, но продолжаем работать», — подытожил Смелянец. Он также добавил, что сервис остается в Украине и работает для украинцев.

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Пострадали и партнеры youtv, чьи дата-центры тоже разрушены. Опанасюк выразила им сочувствие и заметила, что каждая такая площадка — это годы труда, крупные вложения и люди, которые ее строили. Напомним, ранее мы писали, что 26 сентября после удара по киевским дата-центрам более 30 телеканалов временно исчезли из эфира.