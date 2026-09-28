Starfish Space подготовила к запуску первый спутник Otter для обслуживания аппаратов на орбите

Американская компания Starfish Space показала в сиэтлском океанариуме макет аппарата Otter, разработку и производство которого на $15 млн профинансировало NASA. Спутники этой серии должны осматривать неработающие аппараты, а в дальнейшем буксировать их на другие орбиты или направлять в атмосферу, пишет издание GeekWire.

Первый Otter ориентировочно стартует 1 октября с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Аппарат полетит в рамках миссии SpaceX Transporter-18, во время которой одна ракета выведет на орбиту сразу несколько спутников разных компаний и ведомств. Средства NASA выделило по программе SSPICY (Small Spacecraft Propulsion and Inspection Capability), которая развивает двигательные системы и средства осмотра для малых космических аппаратов.

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Помимо гражданских заказов, Starfish Space участвует и в военных программах США. Обслуживание спутников на орбите в целом интересует американских военных. В июне Космические силы США объявили конкурс на создание орбитальных складов и депо.

Сам Otter — компактный аппарат массой около 300–335 кг, размером примерно с кухонную духовку, если не учитывать солнечные панели. Его задача в SSPICY — сближаться с неработающими космическими аппаратами и детально их осматривать. Во время миссии Otter должен обследовать несколько объектов американского производства и собрать данные о состоянии их корпусов, внешних повреждениях и параметрах движения. Эти сведения помогут оценить, можно ли такие аппараты отремонтировать, использовать повторно или безопасно убрать с орбиты.

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Какие именно спутники будет осматривать Otter, станет известно лишь после того, как его выведут на орбиту и введут в эксплуатацию. Впрочем, список кандидатов у компании уже есть, а окончательные цели определят позже. На первом этапе Otter будет только сближаться с объектами и передавать данные об их состоянии заказчикам — NASA и военным. Сама же миссия может продлиться несколько лет, поэтому Starfish Space готова брать на нее и новые задачи.

В основе платформы Otter — автономная навигация, управление сближением и оборудование для будущего обслуживания спутников. В частности, за навигацию отвечает комплекс CETACEAN, который с помощью компьютерного зрения и стереокамеры определяет, где именно находится цель и с какой скоростью движется относительно аппарата. Опираясь на эти данные, система CEPHALOPOD рассчитывает безопасные траектории сближения и сценарии, по которым манёвр можно прервать. Кроме того, на Otter установили роботизированную систему Manta с несколькими степенями свободы и механизм захвата Nautilus. Благодаря этому механизму аппарат в дальнейшем сможет стыковаться даже с объектами, не рассчитанными на обслуживание.

Сейчас на изготовление одного Otter требуется около полутора лет, и еще как минимум пять таких аппаратов компания уже производит. Starfish Space также договорилась об осмотре и даже сведении с орбиты двух отработавших военных спутников, спутника NASA и двух коммерческих аппаратов на геостационарной орбите. Вместе с тем компании нужно расширить и ускорить производство. Стартап основали в 2019 году двое бывших сотрудников Blue Origin Джеффа Безоса. Сейчас в нем работает 120 человек, хотя еще несколько месяцев назад штат насчитывал около 90.

Запуск Otter должен стать для Starfish Space переходом от экспериментов к коммерческим услугам в космосе. До сих пор компания испытывала лишь уменьшенные прототипы Otter Pup. Первый из них в 2023 году подтвердил, что системы слежения за спутниками работают, хотя состыковаться с целью на орбите не смог. Второй прототип уже на орбите и сопровождает специально предназначенный для этого спутник, помогая разработчикам отрабатывать маневры сближения.

Интереса к миссии Otter добавил недавний провал попытки NASA спасти космическую обсерваторию Swift. Спасать ее должен был буксир LINK, который компания Katalyst Space построила в спешке, но он сам вышел из строя еще во время выведения на орбиту. Теперь обсерватория в ближайшие месяцы сгорит в атмосфере.