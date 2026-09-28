Россия заявила об ударах по дата-центрам «Укртелекома» и «Дрим Лайна»

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Удар по датацентру
Фото ілюстративне

В понедельник, 28 сентября, Минобороны России заявило, что российские войска поразили в Киеве дата-центры двух украинских компаний — «Укртелекома» и «Дрим Лайна». Сам «Укртелеком» в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» подтвердил повреждение одного из своих объектов, не уточнив, какого именно.

На доступности связи для абонентов инцидент не отразился. «Ситуация не повлияла на работу сервисов», — заверили в пресс-службе оператора. Тем временем его специалисты выясняют масштаб разрушений, оценивают состояние инфраструктуры и стабилизируют ее работу. Никто из сотрудников «Укртелекома» не пострадал, добавили в компании.

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В Москве выбор целей объясняют тем, что обе компании якобы обеспечивают связью Вооруженные силы Украины (ВСУ). В заявлении российского ведомства «Укртелеком» назван одним из крупнейших поставщиков стационарной и мобильной связи, а также скоростного интернета для армии. «Дрим Лайн», по версии Минобороны России, предоставляет ВСУ скоростной интернет и хранит разведывательные данные.

В эти дни под удар попадала и другая телекоммуникационная инфраструктура. В тот же день стало известно, что магистральный оператор «Омега Телеком» лишился главного узла в Киеве из-за атаки РФ. Его услугами пользуются более 300 интернет-провайдеров.

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Накануне, 27 сентября, Минобороны России так же заявляло об ударе по дата-центру Vodafone. Сам оператор эту информацию не подтвердил и не опроверг.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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