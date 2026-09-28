Ракета-носитель Starship впервые вышла на орбиту и вывела 26 спутников Starlink V3

28 сентября в 15:49 по киевскому времени SpaceX запустила ракету-носитель Starship с космодрома Starbase в Техасе. Этот, уже четырнадцатый, испытательный полет стал для ракеты первым орбитальным — все тринадцать предыдущих были суборбитальными, пишет CBS News.

Высота Starship — около 122 м, а ее первая ступень Super Heavy с 33 двигателями Raptor вдвое мощнее лунной ракеты NASA SLS. Уже на взлете один из этих двигателей преждевременно отключился, но разогнать ракету это не помешало. Через 2 мин 20 с после старта ступени разделились — двигатели второй ступени включились еще до того, как от нее отделился Super Heavy. Затем ускоритель развернулся и полетел обратно к побережью Техаса. Во время этого маневра, вероятно, отказал еще один двигатель, однако Super Heavy все же вертикально приводнился в нескольких километрах от берега.

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Starship launch and Super Heavy landing, 28 September 2026

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Не обошлось без сбоев и на второй ступени. Сначала она вышла на суборбитальную траекторию, которую SpaceX выбрала намеренно: если бы компания потеряла контроль над ступенью, та все равно безопасно упала бы в океан. Именно на этом участке один из шести ее двигателей отключился раньше положенного. Индийское агентство ANI уточняет, что это был вакуумный Raptor. Проанализировав телеметрию, команда управления полетом признала остальные системы исправными и разрешила выходить на орбиту. Для этого ступень включила лишь один Raptor и поднялась на высоту около 275 км — об этом SpaceX сообщила в своем аккаунте в X.

Через 8,5 мин после выхода на орбиту ступень перешла к главной задаче миссии. Диспенсер в ее носовой части начал поочередно выталкивать спутники Starlink V3 — 26 аппаратов нового, третьего поколения. Вся процедура должна была занять около 30 мин, и, по данным ANI, SpaceX успешно развернула все аппараты. После отделения каждый из них раскрывает антенны и солнечные панели, выходит на связь с наземными станциями и остальной группировкой, а затем собственными двигателями переходит на более высокую орбиту. Обслуживать абонентов новые спутники начнут уже через несколько недель, как только пройдут проверку на орбите.

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Каждый Starlink V3 способен передавать абонентам до 1 Тбит/с данных и принимать от них до 160 Гбит/с. Это соответственно в десять и в 22 раза больше, чем у спутников предыдущего поколения V2. Между собой аппараты обмениваются данными по шести лазерным каналам по 400 Гбит/с каждый. Для связи с наземными станциями им служат радиоантенны в диапазонах Ka, E, V и W общей пропускной способностью 1,2 Тбит/с, что более чем в восемь раз превышает показатель V2. Кроме того, SpaceX оснастила камерами три из 26 спутников. Они снимут теплозащитное покрытие Starship, чтобы компания научилась оценивать, готово ли оно к возвращению ракеты на стартовую площадку в будущих миссиях.

Развернув спутники, Starship должна совершить шесть витков вокруг Земли. Через 8 ч 52 мин после старта, то есть 29 сентября около 00:41 по киевскому времени, ступень включит двигатель для схода с орбиты. В атмосферу она войдет не носом, а плашмя — широкой стороной корпуса вперед, чтобы быстрее затормозить. Положение в воздухе ступень будет удерживать аэродинамическими закрылками, а над водой снова запустит три двигателя Raptor, развернется вертикально и приводнится в Тихом океане у берегов Чили. В целом полет должен продлиться 9 ч 50 мин. Вывести Starlink V3 именно в этом полете SpaceX планировала еще с начала сентября — тогда компания подала соответствующую заявку в Федеральную комиссию связи США (FCC).

Кстати, на этот раз ускоритель приводнился мягче, чем в предыдущем полете. Тогда из-за сбоев трех двигателей Super Heavy не смог полностью выполнить маневр возвращения, а при посадке запустились лишь 8 из 13 двигателей, так что ступень жестко ударилась о воду. После этого SpaceX доработала оборудование и программное обеспечение. Ловить ускоритель механическими руками стартовой башни компания уже умеет — это ей удавалось четыре раза. Но пока обновления не проверят, Super Heavy будет приводняться в океане.

Орбитальные полеты Starship нужны и NASA. Специальную версию этой ракеты SpaceX строит как посадочный модуль для лунной программы Artemis. Модуль высотой около 50 м должен доставить двух астронавтов в район южного полюса Луны. Перед этим его придется заправить на орбите. Топливо туда доставят ракеты-танкеры — те же Starship, которые вместо спутников везут в верхней ступени топливо и перекачивают его в баки модуля. Для одной миссии понадобится до 15 таких запусков. Такую дозаправку SpaceX будет испытывать в следующих полетах, а первую высадку NASA назначило на 2028 год.

Впрочем, многие специалисты, работавшие в NASA и аэрокосмической отрасли, сомневаются, что SpaceX успеет к этому сроку. Поэтому агентство параллельно финансирует разработку альтернативного посадочного модуля Blue Origin. В 2027 году в миссии Artemis III четыре астронавта на корабле Orion попытаются состыковаться на низкой орбите с прототипами обоих модулей.

Чтобы запускать больше десятка танкеров за считанные дни, SpaceX понадобится несколько стартовых площадок. Две уже работают на Starbase, еще три строятся во Флориде — на исторической площадке 39A Космического центра имени Кеннеди и на соседней базе Космических сил США на мысе Канаверал. Первый старт Starship из Флориды компания планирует на конец 2026-го или начало 2027 года. В конце августа SpaceX также получила землю под новый космодром для Starship в Луизиане.

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Помимо NASA, компания рассчитывает перевести на Starship и коммерческих клиентов. 25 сентября SpaceX перестала принимать заказы на запуски Falcon 9 после 2028 года.