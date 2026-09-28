Магистральный оператор «Омега Телеком» лишился главного технического узла в Киеве из-за атаки РФ

Оператор «Омега Телеком» сообщил в Facebook, что во время двойного удара российских войск по столице полностью уничтожено оборудование его главного технического узла. Сейчас инженеры компании перенаправляют трафик и перезапускают критически важные системы на резервных площадках, чтобы клиенты как можно меньше ощутили перебои связи.

За эти перебои в компании извинились, а пользователей поблагодарили за понимание. В «Омега Телеком» также отметили, что специалисты уже восстанавливают работу сервисов.

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От работы этого оператора зависят не только его прямые клиенты. Компания работает на рынке с 2012 года и сегодня входит в число ключевых инфраструктурных операторов Украины, а ее услугами пользуются более 300 интернет-провайдеров. Магистральные оптоволоконные линии оператора протяженностью около 18 500 км охватывают более 260 городов. Основной владелец и бенефициар группы компаний, в которую также входят «Омега ТБ» и «Омега Секьюритиз», — политик и предприниматель Олег Шевчук.

В Киеве у оператора есть собственный дата-центр площадью 900 м² на 159 стоек. Кроме того, столичное оптоволоконное кольцо компании проходит через главные точки обмена трафиком на улицах Семьи Праховых и Леонтовича. Благодаря этому «Омега Телеком» соединен с сетями большинства украинских операторов.

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Киевские дата-центры в этом месяце уже попадали под удар. Так, 26 сентября после утреннего обстрела более 30 телеканалов временно исчезли из эфира. Связаны ли эти события, в «Омега Телеком» не уточняют.