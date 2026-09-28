«Киевстар» вводит должность операционного директора: кто её займёт?

«Киевстар» объявил, что со 2 октября 2026 года должность операционного директора (Chief Operating Officer, COO) займёт Владимир Лутченко. С 2021 года он руководит технической дирекцией оператора, а на новой должности будет отвечать за всю операционную деятельность компании.

Появление новой должности компания объясняет тем, что развитие Kyivstar Group Ltd., масштабирование цифровой экосистемы и технологические проекты требуют от операционной компании «Киевстар» большей эффективности. Поэтому оператор и совершенствует модель управления. В обязанности Лутченко войдут реализация бизнес-стратегии, непрерывная и надёжная работа сети, качество обслуживания клиентов, а также операционная эффективность и устойчивость бизнеса.

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Президент Kyivstar Group Ltd. Александр Комаров назвал телеком-бизнес основой экосистемы группы, поскольку именно он позволяет развивать и масштабировать новые цифровые сервисы. «Для нас особенно важно не только формировать амбициозные планы, но и обеспечивать их быстрое и качественное воплощение», — подчеркнул он. Именно поэтому, по словам Комарова, группа решила усилить операционное управление «Киевстаром».

Сам Лутченко отвечает за технологическое развитие оператора уже более пяти лет. По оценке компании, на посту технического директора (CTO) он сыграл ключевую роль в том, чтобы сделать инфраструктуру «Киевстара» надёжнее во время полномасштабной войны. Под его руководством оператор перестроил сетевую и энергетическую архитектуру, а также архитектуру безопасности, внедрил многоуровневое резервирование сети и усилил киберзащиту.

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За эти годы «Киевстар» заметно расширил покрытие 4G, завершил сворачивание 3G, запустил пилотные проекты 5G и модернизировал инфраструктуру. Кроме того, абонентам стала доступна прямая связь смартфонов со спутниками Starlink (технология Direct to Cell). Свою задачу в новой роли Лутченко видит в том, чтобы быстро и качественно воплощать стратегические приоритеты компании. «Стратегия приобретает настоящую ценность только через результат», — отметил он.

В отрасли электронных коммуникаций Лутченко работает более 30 лет. Его заслуги отмечены несколькими международными отраслевыми наградами. В 2022 году он победил в номинациях Telco Executive of the Year премии Network X и CTO of the Year премии Mobile Europe. В следующем году World Communication Awards вручила ему Crisis Response Award, а в 2024-м он получил награду GSMA Global Mobile Awards за проекты, повышающие надёжность сетей.

Назначение Лутченко — не единственное кадровое изменение в «Киевстаре» за последние недели. В начале сентября покинул пост глава ревизионной комиссии оператора Мацей Войташек.