Аудитория VoLTE в сети lifecell за год выросла в 2,4 раза

lifecell за год более чем вдвое увеличил число активных пользователей VoLTE — технологии, которая позволяет звонить через сеть 4G. Сейчас их 2,79 млн, а ежедневно через VoLTE проходит более 15 млн звонков, сообщил оператор.

Вместе с аудиторией растет и доля голосового трафика, который идет через 4G. Сейчас она достигает 40%, тогда как в марте 2026 года, когда lifecell перевел почти треть голосового трафика на VoLTE, этот показатель составлял 29%. При этом количество VoLTE-звонков в сутки за год выросло в 2,2 раза.

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Больше всего таких абонентов традиционно в Киеве и Киевской области — более 620 тыс. Среди других регионов, где технологией пользуется много абонентов, оператор называет Черкасскую, Львовскую и Одесскую области.

В сети lifecell насчитывается 5,1 млн смартфонов с поддержкой VoLTE — 70% всех устройств абонентов. Такие модели выпускают 17 основных производителей, а список совместимых устройств, по словам оператора, постоянно пополняется.

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VoLTE обеспечивает высокое качество звука и быстрое соединение, а мобильный интернет во время разговора работает без перерывов. В сети 4G абонентам lifecell доступны и видеозвонки без сторонних приложений — по технологии ViLTE (Video over LTE). Правда, устройства на iOS и смартфоны Google Pixel ее пока не поддерживают — мешают технические особенности этих гаджетов.

Пользоваться VoLTE абоненты могут и на смарт-часах с поддержкой eSIM — в частности, Apple Watch, Samsung Galaxy Watch и Huawei Watch. Список совместимых часов оператор опубликовал на странице услуги. Для Apple Watch lifecell первым в Украине официально внедрил eSIM и до сих пор остается единственным оператором, у которого она есть.

За границей VoLTE-звонки абонентам lifecell доступны в 44 странах и территориях, среди которых США, Канада, Великобритания, Польша, Франция, Италия, Китай и Австралия. В июне 2026 года, когда оператор расширил VoLTE-роуминг, таких стран было 41.

В lifecell распространение VoLTE считают частью перехода сети на современную архитектуру. Так оператор, по его словам, готовится к дальнейшему развитию мобильных технологий. Включить VoLTE и звонки через Wi-Fi (VoWiFi) или проверить совместимость SIM-карты и смартфона абоненты могут на сайте оператора.