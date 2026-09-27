Здание главного офиса «Киевстара» на Дегтяревской пострадало от российского удара

Новости
Київстар

В воскресенье, 27 сентября, во время российского удара по Киеву пострадало здание главного офиса «Киевстара» на улице Дегтяревской в Шевченковском районе. Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе оператора, никто из работников не получил травм.

Под удар это здание попадает не впервые. Еще 11 сентября российские дроны повредили офис инженеров «Киевстара», расположенный по тому же адресу. Спустя шесть дней, 17 сентября, россияне атаковали еще одно здание оператора, уже в Киевской области, где размещено его оборудование.

- Реклама -

Между тем доход «Киевстара» за первое полугодие 2026 года вырос до 28,9 млрд грн — на 29,1% больше, чем годом ранее. В долларах это $662 млн, или на 22,8% больше. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) за тот же период увеличилась на 24,5%, до 15,8 млрд грн. В долларовом выражении она выросла на 17,8% и достигла $361 млн.

Количество абонентов оператора, напротив, сократилось. Во втором квартале 2026 года их насчитывалось 21,8 млн — на 2,8% меньше, чем в том же квартале 2025-го.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Минобороны России заявило об ударе по дата-центру оператора Vodafone

Минобороны России заявило, что поразило центр обработки данных Vodafone. Сам оператор это заявление не подтвердил и не опроверг, отказавшись от комментариев.
Новости

Cosmonova окончательно лишилась киевского дата-центра после серии российских ударов

Cosmonova сообщила, что ее киевский дата-центр после серии российских ударов больше не будет работать. Сервисы компания частично переносит и восстанавливает.
Новости

Более 30 телеканалов временно исчезли из эфира после атаки на дата-центры в Киеве

Утренний удар 26 сентября по киевским дата-центрам вывел из эфира Армия TV, «Новини LIVE» и еще три десятка каналов. Часть вещателей работает только онлайн.
Новости

Россия во второй раз атаковала киевский дата-центр Cosmonova и в третий — провайдера «Коло.ТБ»

Киевский провайдер «Коло.ТБ» пострадал уже от третьего удара, дата-центр Cosmonova — от второго за два дня. Обе компании восстанавливают сервисы из резервов.
Новости

Sony Music и Universal Music подали новый иск к ИИ-сервису Suno

Sony Music и Universal Music снова судятся с Suno. Лейблы считают, что ИИ-модели v6 унаследовали нарушения предыдущих версий, обученных на их музыке.