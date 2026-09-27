Здание главного офиса «Киевстара» на Дегтяревской пострадало от российского удара

В воскресенье, 27 сентября, во время российского удара по Киеву пострадало здание главного офиса «Киевстара» на улице Дегтяревской в Шевченковском районе. Как сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе оператора, никто из работников не получил травм.

Под удар это здание попадает не впервые. Еще 11 сентября российские дроны повредили офис инженеров «Киевстара», расположенный по тому же адресу. Спустя шесть дней, 17 сентября, россияне атаковали еще одно здание оператора, уже в Киевской области, где размещено его оборудование.

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Между тем доход «Киевстара» за первое полугодие 2026 года вырос до 28,9 млрд грн — на 29,1% больше, чем годом ранее. В долларах это $662 млн, или на 22,8% больше. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA) за тот же период увеличилась на 24,5%, до 15,8 млрд грн. В долларовом выражении она выросла на 17,8% и достигла $361 млн.

Количество абонентов оператора, напротив, сократилось. Во втором квартале 2026 года их насчитывалось 21,8 млн — на 2,8% меньше, чем в том же квартале 2025-го.