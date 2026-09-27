Минобороны России заявило об ударе по дата-центру оператора Vodafone

Министерство обороны России отчиталось о поражении центра обработки данных оператора мобильной связи Vodafone. Это заявление привела «Экономическая правда» со ссылкой на российское агентство «Интерфакс». Оно появилось на фоне серии ударов по киевской инфраструктуре связи.

Сам Vodafone сообщение российского ведомства не прокомментировал. Издание dev.ua обратилось в пресс-службу оператора с просьбой подтвердить удар, но в компании от комментариев отказались. Есть ли пострадавшие, до сих пор неизвестно.

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Об атаке на здание оператора еще утром написало Telegram-сообщество «MZU — Мобільний Зв’язок України». По его данным, дрон целенаправленно ударил по зданию в Шевченковском районе Киева, где размещен крупный технический офис Vodafone. Идет ли в обоих сообщениях речь об одном и том же объекте, оператор не уточнял.

В тот же день, 27 сентября, во время атаки дронов россияне повредили здание главного офиса другого мобильного оператора — «Киевстара».

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Еще раньше, 25 и 26 сентября, под российские удары попал дата-центр Cosmonova в киевском Protasov Business Park. После этих ударов компания признала, что дата-центр больше не заработает.