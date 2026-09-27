Cosmonova окончательно лишилась киевского дата-центра после серии российских ударов

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Знищений датацентр Cosmonova

Дата-центр Cosmonova в киевском Protasov Business Park, который россияне атаковали 25 и 26 сентября, больше не будет работать. Компания признала это на своей странице в Facebook и показала фото последствий обстрела.

Несмотря на масштаб повреждений, команда Cosmonova продолжает локализовать последствия поражения, а также частично переносит и восстанавливает сервисы. Подробности об оборудовании клиентов, которое стояло в этом дата-центре, компания обещает сообщать, как только появится возможность, ведь пока соответствующие службы частично ограничивают доступ к объекту даже для ее специалистов.

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Сначала Cosmonova сообщала о повреждении опорной сети и сбоях в работе сервисов. После того как ядро сети и дата-центр были повторно поражены, компания взялась восстанавливать все сервисы с удаленных резервных площадок в безопасных местах.

Утром 26 сентября интернет-провайдер «Коло.ТБ» также сообщил, что российский обстрел Киева повредил его оборудование. В то же утро удар по столичным дата-центрам сказался и на телевидении — ряд украинских телеканалов приостановил вещание или столкнулся с техническими трудностями.

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Российский обстрел повредил и дата-центр всеукраинского оператора связи «Датагруп». Этот дата-центр находится в киевском бизнес-центре, куда 25 сентября попал российский дрон.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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