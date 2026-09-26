Sony Music и Universal Music подали новый иск к ИИ-сервису Suno

В новом иске лейблы Sony Music Entertainment и Universal Music Group (UMG) утверждают, что ИИ-генератор музыки Suno нарушает их авторские права даже в моделях v6. Сервис уверяет, что обучал это поколение на лицензированном контенте, однако, по подсчетам истцов, спорный подход может затрагивать не менее 60 202 записей, пишет Engadget.

Suno выпустила модели v6, заручившись лицензионными соглашениями с Warner Music Group (WMG) и BMG. Это поколение сервис преподносит как результат сотрудничества с правообладателями и шаг к более тесному взаимодействию ИИ-отрасли с музыкальным бизнесом. По словам самой Suno, для обучения v6 использовали три вида данных. Это контент, лицензированный партнерами, взаимодействия с пользователями, то есть созданные ими композиции и данные об их предпочтениях, а также наработки собственной команды.

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Именно эти «взаимодействия» истцы считают слабым местом. По мнению Sony Music и UMG, за этим словом могут скрываться результаты работы предыдущих моделей Suno, которые обучали на записях лейблов без разрешения. Поэтому, по логике иска, сервис мог обучать новое поколение на том, что сгенерировали старые модели, даже после перехода на лицензированную музыку.

Если суд встанет на сторону правообладателей, компенсация по американскому законодательству об авторском праве может достичь 9 млрд долларов. Отдельно лейблы могут требовать до 2500 долларов за каждый случай, когда Suno обходила технологии YouTube, не позволяющие скачивать контент. Именно так, как считают истцы, сервис и мог получать музыку для обучения. Обе суммы — лишь требования и оценки из иска, а не ущерб, признанный судом. Окончательную ответственность Suno и размер компенсации определят в ходе дальнейшего рассмотрения дела.

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В Suno позицию лейблов отвергают. «Эти утверждения остаются в корне ошибочными как с точки зрения фактов, так и с точки зрения права», — заявили в компании в комментарии для Engadget. Представители сервиса также напомнили, что его цель — сделать создание музыки доступным для более широкого круга людей. По их словам, за последние два года Suno активизировала усилия в этом направлении и запустила v6 в партнерстве с WMG, BMG и Believe. Компания рассчитывает, что ИИ и музыкальная индустрия смогут усиливать друг друга и создавать новые продукты для артистов, слушателей и всего музыкального сообщества.

Нынешний иск продолжает прежний судебный спор Suno с крупнейшими звукозаписывающими компаниями. Ранее с разработчиком уже судились Sony Music, UMG и WMG, однако последняя впоследствии заключила лицензионное соглашение с сервисом.

В июле 2026 года положение Suno осложнила утечка данных компании. Как писали тогда СМИ, подробности, ставшие известными после нее, свидетельствовали о массовом сборе музыки и текстов песен с YouTube Music, Deezer, Genius и других платформ. Речь шла о миллионах композиций и текстов, на которых могли обучать предыдущие модели Suno.

Такой сбор музыки для обучения ИИ компания раньше оправдывала доктриной добросовестного использования (fair use) из американского законодательства. Эта доктрина в отдельных случаях позволяет использовать защищенные авторским правом материалы без согласия правообладателя. С запуском v6 Suno прекратила поддержку старых моделей, однако именно их связь с новым поколением и стала предметом спора. Теперь суд должен выяснить, можно ли считать новым нарушением авторских прав обучение на результатах работы предыдущих моделей, если такое обучение действительно было.