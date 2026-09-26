Россия во второй раз атаковала киевский дата-центр Cosmonova и в третий — провайдера «Коло.ТБ»

26 сентября российский удар повторно вывел из строя киевский дата-центр Cosmonova вместе с основным ядром сети. У части клиентов из-за этого возможны перебои с интернетом, а все сотрудники, как сообщила компания, в безопасности.

Сначала Cosmonova написала о повреждении опорной сети COSMONOVA|NET. На месте попадания сейчас работают спасатели ГСЧС, а технические специалисты DC|COSMONOVA ждут допуска, чтобы оценить масштабы повреждений. Позже компания уточнила, что после повторного попадания не работают ни ядро сети, ни сам дата-центр. Теперь ее команда восстанавливает все сервисы с резервных площадок, удаленных от поврежденного объекта и расположенных в безопасных местах.

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В субботу утром третий удар пришелся и по киевскому интернет-провайдеру «Коло.ТБ». После него ситуация значительно сложнее, чем раньше, — признал провайдер на своей странице в Facebook. Чтобы вернуть связь, его специалисты уже разворачивают резервы и перестраивают маршруты трафика. Эта работа, по словам «Коло.ТБ», займет несколько часов, хотя, возможно, удастся справиться и раньше. Не работают также чаты, сайт и телефоны провайдера, но их тоже оперативно восстанавливают.

Для Cosmonova нынешний удар стал вторым за два дня. Впервые россияне атаковали ее дата-центр вечером 25 сентября. Тогда компания сообщила о повреждении здания, но подчеркнула, что сохранила все данные клиентов благодаря копиям на удаленных площадках (географическому резервированию). Еще раньше, 23 сентября, российская атака на столичные дата-центры оставила без интернета часть абонентов UTELS, «Павутины» и Crazy Network.