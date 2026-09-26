Более 30 телеканалов временно исчезли из эфира после атаки на дата-центры в Киеве

Утром 26 сентября более трех десятков украинских телеканалов временно прекратили вещание после российского удара по столичной инфраструктуре. Среди них — Армия TV, «Новини LIVE», «8 канал», History и Star Cinema, сообщает телеграм-канал S 80 TV.

По данным канала, вещателям пришлось прервать эфир из-за удара по инфраструктуре Cosmonova и «Коло.ТБ», а также перебоев в работе дата-центров. Для обеих компаний этот удар не первый. Дата-центр Cosmonova россияне атаковали во второй раз, а провайдера «Коло.ТБ» — уже в третий.

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Помимо упомянутых вещателей, в список S 80 TV попали «Капучино TV», ATR, Lale, «Конкурент Украина», «Телевсесвит», «6 соток», «Фауна», «Терра», «Трофей», «Рыбалка», U Travel, «Первый автомобильный» и «Зоосвит». Без эфира остались также BOLT, UA Fashion TV, Kinoliving, DORAMA, NOW Series, History 2, Travel&Food, One Planet, Contenent E, Kinokazka, GAGSNETWORK, KINOWOOD, KINOGRANDE, Lux TV и «ТЮСО».

Телеканал «Новини LIVE» временно лишился телевизионного сигнала из-за последствий атаки на столицу и сбоев в работе дата-центров, говорится в телеграм-канале вещателя. Сайт novyny.live, YouTube, Telegram и другие цифровые платформы канала при этом работают. В редакции подчеркивают, что перерыв в вещании временный, и рассчитывают вскоре вернуться в эфир.

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Телеканал Армия TV также предупредил, что временно не выходит в эфир из-за «технических проблем, связанных с вражескими обстрелами». При этом канал продолжает работать в YouTube и соцсетях.

Пострадали и онлайн-сервисы вещателей. Так, сайт «Прямого» временно не работает, поскольку россияне, по словам команды канала, ударили по дата-центру, где стоит сервер сайта. Как сообщили в «Суспильном», из-за обстрела перестали работать плееры на suspilne.media, а также сайты «Суспильне Медиатека» и «Бробакс». Специалисты вещателя уже восстанавливают работу этих платформ.

Когда удастся полностью устранить последствия удара, пока неизвестно. В конце сентября Россия начала наносить удары по киевской инфраструктуре, от которой зависит работа интернета. Всего за несколько дней атаки повредили сети и дата-центры как минимум десяти киевских компаний, а около 100 тыс. домохозяйств временно остались без связи.