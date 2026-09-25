Вышел трейлер документального фильма Алекса Гибни об Илоне Маске

В сети появился трейлер фильма «Маск» — документальной ленты оскароносного режиссера Алекса Гибни (Alex Gibney) об Илоне Маске. Одновременно прокатная компания Bleecker Street перенесла начало проката на 9 октября, объяснив это огромным интересом публики, пишет Deadline.

В кадре о миллиардере рассказывают его первая жена Джастин Маск (Justine Musk), отец Эррол Маск (Errol Musk) и Эшли Сент-Клэр (Ashley St. Clair) — мать одного из многочисленных детей бизнесмена. Помимо близких, в фильме выступают и люди, которые тесно работали с Маском. Вместе с антрактом лента длится почти четыре часа. Сначала ее покажут в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, а затем она выйдет в широкий прокат в США.

- Реклама -

В ролике звучат слова многочисленных критиков Маска. «У нас есть один человек, который настолько хаотичен и при этом обладает огромной властью. Это просто безумие», — говорит один из них. Другой собеседник называет автомобиль Tesla «машиной, которая лжет вам о том, что делает». После этих слов в трейлере показывают аварию электромобиля, который двигался с включенным автопилотом.

Musk | Official Trailer | Bleecker Street

Смотрите это видео на YouTube

Сент-Клэр появляется в одном из самых напряженных эпизодов фильма. По ее словам, Маск говорил ей, что заранее знал победителя президентских выборов в США 2024 года. «Он сказал мне: я не могу быть президентом, но могу помочь Трампу победить Байдена», — рассказывает она. Такие свидетельства дают основания опасаться, что бизнесмен действительно мог повлиять на итоги голосования.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Сам Маск через адвоката Алекса Спиро (Alex Spiro) пригрозил режиссеру иском. Спиро предупредил Гибни, что намеки на фальсификацию выборов нужно опровергнуть. «Таким образом, еще до выхода фильма вы уведомлены, что эти инсинуации ложны», — написал юрист.

В одном из недавних интервью Гибни признал, что воспринимает эту угрозу всерьез. «У него отличные финансовые ресурсы. И давайте будем откровенны: в нашей правовой системе деньги влияют на суд так, как не должны бы», — отметил режиссер. По словам Гибни, на бумаге денег у Маска больше, чем у кого-либо на планете, — и это несмотря на то, что в июне миллиардер утратил статус триллионера. Впрочем, сами основания для угроз режиссер назвал откровенно нелепыми, ведь сторона Маска фильма даже не видела.

Премьера «Маска» состоялась 8 сентября на Венецианском кинофестивале. Затем ленту показали на фестивале в Торонто, а после — в Кэмдене.