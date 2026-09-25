SpaceX больше не принимает заказы на запуски Falcon 9 после 2028 года

SpaceX готовит замену Falcon 9 — ракете, на которую в 2025 году пришлась почти половина всех запусков в мире. Заказы на её полёты после 2028 года компания уже не принимает, а клиентов планирует перевести на Starship, пишет издание TechSpot.

Starship — крупная ракета, которую SpaceX создаёт для массового вывода спутников на орбиту, полётов в дальний космос и участия в лунной программе NASA. Компания рассчитывает, что со временем Starship заменит Falcon 9 и возьмёт на себя задачи, с которыми нынешняя ракета не справится. Она рассчитана на значительно более тяжёлые грузы, а также на полёты к Луне и дальше. Однако на орбиту Starship до сих пор не выходила. Её новейший прототип начали испытывать в этом году, а первую попытку выйти на орбиту назначили на 28 сентября.

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Пока большинство коммерческих запусков приходится именно на Falcon 9. В 2025 году эта ракета стартовала 165 раз и вывела на орбиту все полезные нагрузки, а неудачной оказалась лишь одна посадка первой ступени. Благодаря Falcon 9 изменилась экономика космических запусков, ведь её первая ступень летает повторно, а старты проходят часто. С ней же распространились совместные запуски, когда несколько компаний выводят свои аппараты одной ракетой. Это особенно важно для стартапов и небольших операторов, которые не могут оплатить отдельный запуск.

Если после 2028 года SpaceX перестанет предлагать Falcon 9, таким клиентам придётся искать другие ракеты. Часть заказов могут забрать другие компании, однако ни одна из них пока не запускает ракеты так часто. Тем временем в отрасли уже опасаются нехватки ракет и пусковых мощностей, ведь спрос на развёртывание спутниковых группировок растёт. К тому же SpaceX и так всё реже запускает спутники конкурентов, а ракеты оставляет для собственных спутников Starlink.

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Ранее глава SpaceX Илон Маск заявлял, что компания направит инженерные и производственные ресурсы с программы Falcon на Starship. По его словам, это произойдёт, когда новая ракета будет стабильно летать несколько раз в неделю. В дальнейшем компания хочет довести частоту запусков до нескольких в день. Это позволит ей постепенно вывести Falcon 9 из эксплуатации.

Для NASA отказ от Falcon 9 может создать проблемы. Сейчас именно эта ракета по заказу агентства доставляет на Международную космическую станцию (МКС) грузы и астронавтов. Starship для этого не подходит, так как её верхняя ступень слишком велика для стыковки со станцией. Особенно остро это проявится, если МКС продолжит работу и после 2028 года, а это вполне возможно. Тогда агентству, вероятно, придётся больше полагаться на российские «Союзы» и Boeing Starliner, если его доработают. Впрочем, ни один из этих вариантов вряд ли полноценно заменит Falcon 9.

Рубеж 2028 года, вероятно, связан с лунной программой NASA Artemis. На этот год агентство запланировало миссию, в которой астронавты стартуют на корабле Orion, а выведет его сверхтяжёлая ракета SLS (Space Launch System). Starship в этой миссии должна пройти дозаправку на орбите, для которой потребуется 15 пусков. Затем она по плану долетит до орбиты Луны и высадит на её поверхность двух астронавтов. Чтобы выполнить эти обязательства, SpaceX должна подготовить Starship к установленному сроку. Одновременно NASA возобновило конкурс на лунный посадочный модуль, где единственной альтернативой SpaceX остаётся Blue Origin.

SpaceX ещё может изменить стратегию и эксплуатировать Falcon 9 дольше, чем планировала. Однако нынешние правила приёма заказов говорят о том, что компания рассчитывает за два года подготовить Starship ко всем этим задачам.