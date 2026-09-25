Российский дрон попал в киевский бизнес-центр, где находился дата-центр «Датагруп»

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Атака бізнес-центру Compass FM на Шулявці

25 сентября российский беспилотник поразил бизнес-центр Compass FM на Шулявке — на углу улиц Вадима Гетьмана и Семьи Бродских. В здании работал интернет-провайдер «Датагруп», пишет издание «Информатор».

По старой вывеске киевляне до сих пор называют этот комплекс «Инкомом». Он находится всего в 300 метрах от входа в метро и является одним из киевских центров IT-бизнеса. Помимо «Датагруп», в здании расположены офисы IT-интегратора, Федерации компьютерного спорта Украины и других технологических компаний.

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То, что удар пришелся именно на бывший «Инком», уточнили местные Telegram-каналы. Удар повредил здание, однако насколько серьезно, официально пока не сообщали.

Сама «Датагруп» подтвердила, что атака повредила ее дата-центр. «Главное — наши сотрудники не пострадали. Клиентские данные сохранены, и все сервисы продолжают работать с резервных площадок», — говорится в сообщении компании. Ее специалисты оценивают повреждения и восстанавливают инфраструктуру.

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Ранее стало известно, что дрон попал в здание на Шулявке, а на соседней парковке загорелись автомобили. Тогда речь шла о троих погибших и семерых раненых. Однако официальных данных о количестве пострадавших именно от удара по бизнес-центру пока нет.

В последнее время Россия начала бить по объектам интернет-провайдеров и дата-центрам. После таких атак владелец киевского провайдера UTELS прогнозирует подорожание домашнего интернета в Украине.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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