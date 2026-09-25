Латвия запретила вещание «Радио Беларусь» из-за санкций ЕС

Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) лишил белорусскую государственную радиостанцию «Радио Беларусь» права вещать в стране. Основанием стали санкции ЕС против Белорусской государственной телерадиокомпании, которая контролирует станцию, пишет латвийское издание Delfi.

Второе основание — сведения, которые NEPLP предоставило другое государственное учреждение. Согласно этим данным, «Радио Беларусь» подаёт одностороннюю и тенденциозную информацию о войне России против Украины, оправдывает российскую агрессию и распространяет материалы в поддержку режима самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Под санкции ЕС телерадиокомпания попала за поддержку режима Лукашенко и причастность к войне России против Украины. Поэтому станция не сможет вещать в Латвии до тех пор, пока её владелец остаётся под санкциями.

Запрет касается всех способов распространения, в том числе вещания через интернет. В интернете станцию начали ограничивать ещё раньше — её сайт NEPLP заблокировал в начале сентября. В марте 2024 года Латвия уже заблокировала девять сайтов из России и Беларуси, распространявших пропаганду.

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В феврале 2026 года NEPLP также призвал Сейм принять решение, которое прекратило бы работу в Латвии всех частных радиостанций, вещающих на русском языке.