Xiaomi выпустила две линейки телевизоров с RGB-Mini LED — базовую и Supreme Edition

Xiaomi начала продавать в Китае телевизоры TV S Pro RGB-Mini LED 2027 — первые модели компании, в которых красные, зелёные и синие светодиоды подсветки работают раздельно. Их выпускают в четырёх диагоналях от 65 до 98 дюймов, пишет издание Gizmochina.

В обычных телевизорах экран подсвечивается белым светом, который затем окрашивают светофильтры. Отдельные цветные источники, по словам Xiaomi, позволяют охватить всё цветовое пространство BT.2020 — стандарта для телевидения сверхвысокой чёткости. Кроме того, в одноцветных сценах новые модели расходуют примерно на 30% меньше энергии, чем телевизоры этой серии 2026 года.

- Реклама -

Базовая версия получила пиковую яркость до 5000 кд/м² и покрытие, снижающее отражение экрана до 1,8%. Количество зон локального затемнения, то есть участков, где подсветка регулируется отдельно, растёт с диагональю: 2160 у 65-дюймовой модели, 2880 у 75-дюймовой, 3744 у 85-дюймовой и 4860 у 98-дюймовой. За звук в ней отвечает система 2.1.2 мощностью 130 Вт с направленными вверх динамиками и встроенным сабвуфером, настроенная специалистами Harman.

Старшую версию Supreme Edition Xiaomi выставила на предзаказ ещё в августе. Как уточняет Gizmochina в отдельном материале, её пиковая яркость на 500 кд/м² выше и достигает 5500 кд/м², а экран отражает лишь 0,5% света. Эту модель оснастили фирменным чипом XM9000, который согласует работу подсветки и ЖК-матрицы для более точной передачи цвета и контраста. Акустика в Supreme Edition тоже мощнее — 170 Вт по схеме 4.1.2 с отдельными левым и правым объёмными каналами и поддержкой Dolby Atmos.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Обе версии имеют разрешение 4K и частоту обновления 180 Гц, а Supreme Edition предлагает ещё и игровой режим на 360 Гц. Среди заявленных функций — переменная частота обновления (VRR), AMD FreeSync Premium Pro и сглаживание движения MEMC. Для подключения предусмотрены четыре порта HDMI 2.1, один из которых поддерживает eARC, а также Wi-Fi 6, Ethernet и USB.

Внутри телевизоров — четырёхъядерный процессор Cortex-A73, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, операционная система HyperOS 4. Встроенный радар миллиметрового диапазона определяет, где сидят зрители, и соответственно настраивает изображение, а в Supreme Edition — и звук. Пульт работает через Bluetooth, заряжается от USB-C и имеет NFC для передачи контента со смартфона на экран.

Корпус с металлической рамкой имеет толщину 49,7 мм у 65-дюймовых моделей и 54,9 мм у 98-дюймовых. Под такой тонкий корпус предусмотрено крепление, оставляющее между телевизором и стеной зазор всего 5 мм.

В Китае базовые модели на 65, 75, 85 и 98 дюймов стоят 5999 ($894), 6999 ($1043), 8799 ($1311) и 12 999 юаней ($1937). За Supreme Edition тех же диагоналей просят 6299 ($945), 7299 ($1095), 9299 ($1395) и 13 999 юаней ($2100). Похожие телевизоры на китайском рынке уже продаёт Huawei, которая в начале августа выпустила линейку Vision Smart Screen 6 SE RGB с подсветкой RGB MiniLED.