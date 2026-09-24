В Польше произошел пожар на наземной станции Starlink, обеспечивающей интернетом и Украину

Вечером 23 сентября пожар повредил наземную станцию спутниковой связи Starlink в селе Воля-Кробовская в Мазовецком воеводстве, сообщает польская радиостанция RMF FM. Причиной пожара следователи, по словам вице-премьера Польши Кшиштофа Гавковского, скорее всего считают поджог.

О возгорании поздно вечером сообщил владелец недвижимости, на которой стоит оборудование станции. Он позвонил по номеру экстренной помощи и рассказал, что горят антенны, а генератор уже поврежден. Пожарные, сразу выехавшие по его вызову, потушили огонь.

- Реклама -

Сообщение о пожаре передали Агентству внутренней безопасности и Центральному бюро расследований полиции. На место также вызвали отряд полиции по противодействию массовым беспорядкам и офицеров воеводской комендатуры. Еще утром 24 сентября там работали полицейские техники, которые фиксировали вещественные доказательства, а село патрулировала полиция.

Корреспондент RMF FM Кшиштоф Засада, побывавший у станции, рассказал, что там стоит около десятка белых сферических антенн диаметром примерно по 2 метра. Этот участок обнесен жестяным забором. Сама база в Воле-Кробовской вместе с аналогичной станцией под Каунасом в Литве обеспечивает доступ в интернет значительной части Центральной и Восточной Европы.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Гавковский, который также возглавляет министерство цифровых дел Польши, заявил, что многое указывает на намеренную попытку вывести станцию из строя. Ее оператор — государственная телекоммуникационная компания Exatel, одна из ключевых для безопасности в сети и доступа в интернет, в том числе для Украины. Любое отключение таких станций, пояснил министр, означает перебои с интернетом, а вслед за ними — и сбои, например, в работе банкоматов.

«Огонь охватил электроустановку и генератор; очевидно, что этот акт саботажа был направлен на то, чтобы вывести станцию из строя — фактически отключить интернет-соединение… и нарушить доступ к интернету для различных учреждений, включая украинских военных. Хотя сегодня все работает, мы должны признать — как недавно отметил премьер-министр Туск, — что это элемент гибридной войны», — сказал Гавковский.

Причастность России к пожару, по его словам, пока не установлена. Впрочем, «многие признаки свидетельствуют о том, что это согласуется с новой российской доктриной нападения», добавил вице-премьер.

Тем временем в Украине на этой неделе российская атака повредила несколько киевских дата-центров и оставила без связи часть абонентов.