Meta представила Ray-Ban Meta Audio — свои первые ИИ-очки без камеры

Meta совместно с EssilorLuxottica показала аудиоочки Ray-Ban Meta Audio стоимостью от $349. Предварительные заказы на них компания начнет принимать 13 октября, а первые покупатели получат новинку до конца года.

Камеры в новинке нет, и именно этим она отличается от других Ray-Ban Meta. Вместо этого очки рассчитаны только на работу со звуком. В них можно слушать музыку и подкасты, звонить, переводить разговоры и обращаться к персональному ИИ-агенту Muse.

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Отказ от камеры Meta объясняет намерением создать отдельную категорию аудиоочков, которые не снимают в течение дня, чтобы слушать музыку, общаться и пользоваться ИИ. Вместе с тем компания хочет развеять опасения по поводу приватности, которые сопровождали ее модели с камерами.

Вес Ray-Ban Meta Audio — 43 г. Кончики дужек у них регулируются, носовые упоры можно заменить, а шарниры не дают дужкам раскрываться слишком широко. Без подзарядки эти очки работают до 12 часов, а футляр-зарядка из комплекта продлевает это время до 48 часов.

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Новинку выпустят в двух вариантах дизайна, Clubmaster и Burbank, и в 23 сочетаниях цветов и линз. К этим очкам также можно заказать оптические линзы по рецепту. Впрочем, в июне компания представила очки Meta Glasses без бренда Ray-Ban, и они стоят еще дешевле — от $299.