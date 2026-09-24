«Киевстар ТВ» предлагает собственную Smart TV приставку по акционной цене

«Киевстар ТВ» объявил акцию на собственную Smart TV приставку, которая добавляет смарт-функции обычному телевизору. С 1 августа по 31 декабря 2026 года устройство стоит 1399 грн вместо 2599 грн, а заказать его можно онлайн.

Рассчитана приставка прежде всего на владельцев старых телевизоров без Smart-функций, которые в ближайшее время не собираются менять технику. Пригодится она и семьям, которым нужен доступ к контенту на втором телевизоре — в детской, спальне, на кухне или на даче. Еще одна аудитория устройства — те, кто хочет собрать на одном экране телевидение, онлайн-кинотеатры, музыкальные сервисы и другие приложения. При этом в Китае уже готовят стандарты телевизоров, которым приставка вообще не понадобится.

- Реклама -

Приставку подключают к телевизору кабелем HDMI, а для работы ей нужен интернет через Wi-Fi или Ethernet. На нее можно устанавливать приложения из Google Play, смотреть YouTube и TikTok, слушать Spotify. Кроме того, через Google Cast на большой экран можно вывести видео со смартфона.

Внутри устройства — 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной памяти. Оно воспроизводит видео в 4K с частотой до 60 кадров в секунду и поддерживает Wi-Fi 2,4/5 ГГц, Ethernet и Bluetooth 5.0. В коробке, кроме самой приставки, есть пульт дистанционного управления, адаптер питания, батарейки и кабель HDMI.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

В акционную цену входят три месяца подписки Премиум HD и бесплатная доставка в отделение «Новой почты». Эта подписка открывает более 430 телеканалов и библиотеку из более чем 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу.

Пользоваться платформой могут абоненты любого мобильного оператора или интернет-провайдера, а для входа достаточно собственного номера телефона. Смотреть «Киевстар ТВ» можно не только через приставку — в январе 2025 года сервис появился на консолях Xbox.