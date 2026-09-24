Google тестирует в Android 17 разблокировку смартфона через привязанный аккаунт

Издание Android Authority обнаружило в пятой бета-версии обновления Android 17 QPR2 опцию, которая позволяет разблокировать смартфон через привязанную учётную запись Google. Она предназначена для тех, кто забыл PIN-код, пароль или графический ключ, и пока не работает.

Забытый код блокировки — давняя проблема Android. Вплоть до версии 4.4 Google позволяла сбросить графический ключ через учётную запись, однако в Android 5.0 Lollipop компания эту возможность убрала. С тех пор единственным выходом для владельца оставался сброс смартфона до заводских настроек.

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В следующей версии, Android 5.1, появилась защита от такого сброса (Factory Reset Protection). Она требует подтвердить права на смартфон через учётную запись Google. Так компания закрыла лазейку, которая позволяла стереть данные с украденного устройства и перепродать его как новое. Однако эта проверка происходит уже после удаления данных, поэтому даже законный владелец теряет всё, что не успел синхронизировать с облаком.

Новая опция должна позволить обойтись без этой потери. Она называется «Разблокировка с помощью учётной записи Google» и находится в разделе настроек «Разблокировка устройства» — рядом с параметрами PIN-кода, пароля, графического ключа и биометрии. «Если вы забудете PIN-код или пароль, разблокируйте устройство с помощью привязанной учётной записи Google», — говорится в её описании. Google выпустила Android 17 в июне, а QPR2 — одно из его последующих обновлений.

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Вместе с тем резервный вход открывает к смартфону ещё один путь. До сих пор Google такие пути сужала — в июле компания сократила число попыток ввода PIN-кода в Android 17. Если же злоумышленник завладеет и устройством, и паролем от аккаунта Google, разблокировать смартфон ему не помешает никакой код. Поэтому пользователям, которые заботятся о безопасности и конфиденциальности и не боятся забыть код, от такой функции, вероятно, стоит отказаться.

Пока функция неактивна даже в бета-версии. Когда она доберётся до общедоступной версии Android и доберётся ли вообще, неизвестно.