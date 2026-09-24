Google отправит в космос тестовый спутник с чипами для ИИ

Google проверит на орбите собственные тензорные процессоры (TPU). Их установят на прототип спутника, который полетит на ракете SpaceX в рамках миссии Transporter-18. Партнером Google в этой миссии стала спутниковая компания Planet Labs, пишет Reuters.

Компания хочет выяснить, способны ли эти чипы для искусственного интеллекта стабильно работать на низкой околоземной орбите. Во время полета Google проследит, как оборудование выдержит нагрузки на старте, космическое излучение и экстремальные температуры. Космическая радиация может вызывать сбои в электронике, в частности случайное изменение значений в данных (переворот битов).

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На Земле Google уже испытала TPU под ИИ-нагрузкой на объекте Калифорнийского университета в Дейвисе. Однако в компании считают, что без настоящего полета не обойтись, ведь только так видно, как оборудование работает непосредственно в космосе.

Отдельно Google проверит, как охлаждаются чипы. В вакууме нет воздуха, поэтому привычного обдува там не будет. Вместо него компания объединит тепловые трубки с радиаторами.

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Google’s latest moonshot to put machine learning in space

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Этот запуск станет первым орбитальным испытанием проекта Suncatcher, который Google представила в ноябре 2025 года. В дальнейшем команде проекта предстоит изучить, можно ли разместить на орбите крупные вычислительные мощности для ИИ. Среди возможных преимуществ такого размещения — доступ к солнечному свету большую часть времени и независимость от энергетических ограничений на Земле.

В мае 2026 года Google вела переговоры с SpaceX и другими операторами о запуске орбитальных дата-центров. Однако, по словам экспертов, такие проекты пока упираются в высокую стоимость запусков, инженерные ограничения и сложности с массовым производством спутников.