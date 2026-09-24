Ещё один британский водоканал будет искать утечки воды с помощью оптоволоконных кабелей

Новости
Британський провайдер знаходить витоки води за допомогою оптоволокна
Британський провайдер знаходить витоки води за допомогою оптоволокна. Фото: Openreach

Британская компания Southern Water превращает уже проложенные оптоволоконные кабели провайдера Openreach в подземные датчики утечек в своём водопроводе. Для этого она начала испытания системы компании Lightsonic, пишет издание The Register.

Сами кабели принадлежат Openreach — инфраструктурному подразделению британского оператора BT. Система Lightsonic отслеживает даже незначительные изменения в том, как свет проходит по этим кабелям, и так улавливает вибрации от утечек, возникших под землёй поблизости. Отличить их от движения транспорта, дорожных работ и прочего фонового шума помогает машинное обучение. Благодаря этому система определяет, где именно уходит вода.

- Реклама -

Точные координаты утечки, по данным Lightsonic, позволяют инженерам быстрее разбираться с авариями на водопроводе и ремонтировать трубы. Разработчик утверждает, что его технология уже спасает более четырёх миллионов литров воды в сутки на 650 км британских водопроводов.

Southern Water — не первая водоснабжающая компания в стране, которая взялась за такой метод. Ещё в марте Affinity Water, обслуживающая часть районов на юге Англии, вместе с Lightsonic и Openreach испытала такую же систему. По словам Southern Water, именно этот опыт подтолкнул её к собственным испытаниям.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Испытания компания начала после одного из самых жарких и засушливых летних сезонов за всю историю наблюдений в Великобритании. Почти три четверти территории Англии официально находятся в состоянии засухи, а юг страны относится к регионам с самой острой нехваткой воды. Southern Water рассчитывает, что испытания помогут ей выполнить поставленные регулятором Ofwat цели по сокращению утечек к 2030 году. Меньшие потери воды также должны снять часть нагрузки с водохранилищ и сократить объёмы её забора, а значит, повысить устойчивость к засухам.

Southern Water обеспечивает водоснабжение и водоотведение в отдельных районах графств Гэмпшир (Hampshire), Западный и Восточный Суссекс и Кент, а также на острове Уайт в проливе Ла-Манш. «Мы сокращаем утечки в нашей сети уже третий год подряд и продолжаем вкладывать средства в новые методы и технологии, чтобы находить и устранять их ещё эффективнее», — отметил менеджер компании по стратегии борьбы с утечками и развитию сети Уэйн Новелли (Wayne Novelli). По его словам, на Southern Water произвели впечатление показатели и доказанная эффективность технологии Lightsonic.

Зато с очисткой сточных вод у компании дела обстоят заметно хуже. На этой неделе суд оштрафовал Southern Water на £2,4 млн (3,1 млн долларов) за несколько случаев загрязнения окружающей среды в Кенте. А ещё в июле её оштрафовали на £7,1 млн (9,4 млн долларов) за незаконные сбросы, из-за которых пришлось закрыть пляжи в районе Танет в том же графстве. В обоих случаях истцом выступило Агентство по охране окружающей среды (Environment Agency).

Коммунальные и телекоммуникационные компании в Великобритании нередко объединяют усилия. Так, в 2022 году компания Arcadis собиралась испытать в Южном Йоркшире прокладку оптоволокна прямо внутри водопроводных труб. А в 2024-м похожую технологию применили, чтобы провести широкополосный интернет на Папа-Уэстрей (Papa Westray) — один из самых отдалённых островов страны в Оркнейском архипелаге.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Домашний интернет в Украине заметно подорожает после российских атак, прогнозирует владелец UTELS

Владелец киевского провайдера UTELS прогнозирует подорожание домашнего интернета. После массированных атак на Киев тарифы в 300–350 грн он считает невозможными.
Новости

В Польше произошел пожар на наземной станции Starlink, обеспечивающей интернетом и Украину

Вечером 23 сентября в Мазовии загорелись антенны и генератор наземной станции Starlink. Власти Польши видят в этом умышленную диверсию, но станция уже работает.
Новости

Ask YouTube, собственные ленты и платные сообщества: какие новые функции готовит YouTube

YouTube готовит более 15 новых функций, от собственных лент до платных сообществ. Первые появятся в октябре, а монтаж в чате обещают в начале 2027 года.
Новости

«Киевстар ТВ» предлагает собственную Smart TV приставку по акционной цене

«Киевстар ТВ» до конца 2026 года продает онлайн Smart TV приставку с поддержкой 4K за 1399 грн. В цену также входят три месяца подписки Премиум HD и доставка.
Новости

Disney+ готовит продолжение мультсериала «Чёрный Плащ»

Disney+ заказала продолжение мультсериала «Чёрный Плащ» 1991 года. Действие развернётся через 35 лет после оригинала, а герою будет помогать новая напарница.