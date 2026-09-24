Ещё один британский водоканал будет искать утечки воды с помощью оптоволоконных кабелей

Британская компания Southern Water превращает уже проложенные оптоволоконные кабели провайдера Openreach в подземные датчики утечек в своём водопроводе. Для этого она начала испытания системы компании Lightsonic, пишет издание The Register.

Сами кабели принадлежат Openreach — инфраструктурному подразделению британского оператора BT. Система Lightsonic отслеживает даже незначительные изменения в том, как свет проходит по этим кабелям, и так улавливает вибрации от утечек, возникших под землёй поблизости. Отличить их от движения транспорта, дорожных работ и прочего фонового шума помогает машинное обучение. Благодаря этому система определяет, где именно уходит вода.

- Реклама -

Точные координаты утечки, по данным Lightsonic, позволяют инженерам быстрее разбираться с авариями на водопроводе и ремонтировать трубы. Разработчик утверждает, что его технология уже спасает более четырёх миллионов литров воды в сутки на 650 км британских водопроводов.

Southern Water — не первая водоснабжающая компания в стране, которая взялась за такой метод. Ещё в марте Affinity Water, обслуживающая часть районов на юге Англии, вместе с Lightsonic и Openreach испытала такую же систему. По словам Southern Water, именно этот опыт подтолкнул её к собственным испытаниям.

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Испытания компания начала после одного из самых жарких и засушливых летних сезонов за всю историю наблюдений в Великобритании. Почти три четверти территории Англии официально находятся в состоянии засухи, а юг страны относится к регионам с самой острой нехваткой воды. Southern Water рассчитывает, что испытания помогут ей выполнить поставленные регулятором Ofwat цели по сокращению утечек к 2030 году. Меньшие потери воды также должны снять часть нагрузки с водохранилищ и сократить объёмы её забора, а значит, повысить устойчивость к засухам.

Southern Water обеспечивает водоснабжение и водоотведение в отдельных районах графств Гэмпшир (Hampshire), Западный и Восточный Суссекс и Кент, а также на острове Уайт в проливе Ла-Манш. «Мы сокращаем утечки в нашей сети уже третий год подряд и продолжаем вкладывать средства в новые методы и технологии, чтобы находить и устранять их ещё эффективнее», — отметил менеджер компании по стратегии борьбы с утечками и развитию сети Уэйн Новелли (Wayne Novelli). По его словам, на Southern Water произвели впечатление показатели и доказанная эффективность технологии Lightsonic.

Зато с очисткой сточных вод у компании дела обстоят заметно хуже. На этой неделе суд оштрафовал Southern Water на £2,4 млн (3,1 млн долларов) за несколько случаев загрязнения окружающей среды в Кенте. А ещё в июле её оштрафовали на £7,1 млн (9,4 млн долларов) за незаконные сбросы, из-за которых пришлось закрыть пляжи в районе Танет в том же графстве. В обоих случаях истцом выступило Агентство по охране окружающей среды (Environment Agency).

Коммунальные и телекоммуникационные компании в Великобритании нередко объединяют усилия. Так, в 2022 году компания Arcadis собиралась испытать в Южном Йоркшире прокладку оптоволокна прямо внутри водопроводных труб. А в 2024-м похожую технологию применили, чтобы провести широкополосный интернет на Папа-Уэстрей (Papa Westray) — один из самых отдалённых островов страны в Оркнейском архипелаге.