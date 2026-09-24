Домашний интернет в Украине заметно подорожает после российских атак, прогнозирует владелец UTELS

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Вартість інтернету / інтернет роутер та монети
Leonardo AI

Владелец киевского интернет-провайдера UTELS Александр Полюдов в интервью dev.ua предупредил, что абонентам стоит готовиться к более высоким счетам за домашний интернет. Свой прогноз предприниматель сделал на следующий день после массированной российской атаки на Киев.

По мнению Полюдова, сеть с резервным питанием и запасными каналами связи обходится слишком дорого, чтобы продавать доступ к ней за 300–350 грн в месяц. Именно поэтому, подчеркнул он, «будет существенное повышение цен». Тем провайдерам, которые не приспособятся к новым условиям и продолжат держать заниженные цены, владелец UTELS предрекает уход с рынка.

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Сам UTELS оказался среди нескольких столичных провайдеров, у которых после удара 23 сентября начались сбои. Кроме него, перебои в тот день были у «Павутины», KyivLink и Crazy Network. Всего без интернета, по данным Минцифры, тогда остались около 100 тыс. домохозяйств. От атаки пострадали и онлайн-сервисы, в частности с перебоями работал файлообменник FEX.NET.

Удары пришлись и по дата-центрам. Хостинг-провайдер MiroHost заявил о полном уничтожении своей площадки, а еще один хостинг-провайдер, Cityhost, тоже пострадал. Кроме того, поврежден главный узел провайдера Etherlink, который обслуживает, в частности, центр столицы, пишет Forbes Украина.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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