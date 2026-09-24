Disney+ готовит продолжение мультсериала «Чёрный Плащ»

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Темний Плащ 2026
Disney+

Стриминговый сервис Disney+ подтвердил, что создаёт новый мультсериал об утке-супергерое Чёрном Плаще. Авторов нового сериала консультировал Тэд Стоунс — создатель оригинала, вышедшего в 1991 году.

Новая история начнётся через 35 лет после событий первого сериала. Всё это время Кряк Лапчатый, он же Чёрный Плащ, провёл «запертым» в альтернативном мире, где о его подвигах никто не знал. Вернуться к супергеройству ему поможет Даки — бунтарка-подросток, которой известно прошлое героя. Вдвоём они снова будут сражаться со старыми врагами, такими как Антиплащ и Мегавольт, а вместе с союзниками — спасать вселенную.

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Героя в оригинальной англоязычной версии озвучит Марк Хэмилл — исполнитель роли Люка Скайуокера в «Звёздных войнах» и голос Джокера в анимационных сериалах, мультфильмах и играх DC. Голосом Зигзага Маккряка станет Сет Роген, который ранее озвучил Богомола в «Кунг-фу Панде».

Роген также вошёл в команду разработчиков от студии Point Grey, где вместе с ним над сериалом работают Эван Голдберг, Джеймс Уивер, Алекс Макати и Гэбби Грэнтем. Исполнительными продюсерами этого сериала стали Шон Третта и Борха Пенья Горостеги.

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Стоунс отметил, что рад новым приключениям Чёрного Плаща так же, как и любой поклонник оригинального шоу. По его словам, новая команда усилила экшен и комедию, но сохранила «диснеевское сердце». Новый сериал, по мнению Стоунса, продолжает литературную традицию Робин Гуда, Зорро и Шерлока Холмса — героев, которых разные авторы переосмысливали множество раз.

Первый «Чёрный Плащ» дебютировал на Disney Channel в 1991 году, а затем перешёл на ABC. Его показ длился до сентября 1992-го, и за это время вышел 91 эпизод. Свои франшизы Disney сейчас развивает не только в сериалах — в августе компания договорилась с TikTok о коротких роликах по мотивам Marvel, Pixar и «Звёздных войн».

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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