Ask YouTube, собственные ленты и платные сообщества: какие новые функции готовит YouTube

YouTube представил на мероприятии Made On YouTube более полутора десятков нововведений для зрителей и авторов видео, многие из которых работают на искусственном интеллекте. Запускать их будут поэтапно — первые появятся уже в октябре, часть только в 2027 году.

Поиск и рекомендации

В поиск YouTube добавляет помощника Ask YouTube на основе искусственного интеллекта. Он понимает запросы обычным языком, причем более длинные и подробные, чем выдерживает обычный поиск, и выдает подборку из коротких и полноформатных роликов. Задать ему вопрос можно будет и прямо на странице видео. Помощник поможет составить пошаговый план путешествия, освоить новый навык или собрать серию рекомендаций по определенной теме. Для покупок Ask YouTube сможет строить таблицы сравнения товаров по разным характеристикам и в разных категориях.

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Зрители, которых не устраивает алгоритм рекомендаций, смогут составить собственную ленту. Для этого достаточно описать в поле запроса темы, которые должны в нее попасть. Таких лент можно сделать несколько — под тему или цель, например видеоподкасты для просмотра в дороге или ролики под определенное настроение. Каждая из них закрепляется отдельной вкладкой вверху главной страницы.

Как и Ask YouTube, собственные ленты работают на модели Gemini, поэтому в запросе можно задать подробности, ограничения и приоритеты контента. Основные рекомендации YouTube они не заменят — между ними можно будет легко переключаться. Возможность создавать несколько собственных лент начнут развертывать с октября.

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Похожие возможности получит и YouTube Music. Функция Ask Music позволит заказывать музыку описанием, не ища конкретные песни или исполнителей. Так можно собрать собственную очередь прослушивания, изучить творчество исполнителя или углубиться в историю музыки. Любителям подкастов каждую неделю будут предлагать Your Podcast Lineup — короткий озвученный обзор рекомендованных подкастов с объяснением, чем они могут заинтересовать. Из этого обзора можно сразу перейти к прослушиванию.

На каналах авторов появятся сериалы из коротких видео. Такую подборку зритель будет смотреть как непрерывную историю, а не перескакивать от одного клипа к другому. Эта функция должна помочь YouTube конкурировать с TikTok и другими сервисами, созданными именно для коротких видео.

Сообщества и общение

В YouTube появятся платные сообщества только для участников, где можно публиковать посты и начинать обсуждения. Найти такие сообщества по своим интересам поможет отдельная новая страница.

Платный вариант получает и функция Hype, с помощью которой фанаты рекомендуют менее известных авторов и поднимают их в рейтинге. До сих пор эта функция была бесплатной, но «хайпить» видео позволяла лишь трижды в неделю. Hype with Jewels позволит покупать Jewels и делать это чаще, а никнеймы таких поклонников будут появляться в описании видео.

Для модерации авторы получат новые инструменты. В частности, модерацию комментариев можно будет настроить под потребности своего сообщества, а для трансляций появится больше настроек. Эту часть обновления YouTube пока называет экспериментальной, поэтому подробностей и сроков запуска нет.

Сами комментарии станут разнообразнее благодаря GIF, а оставлять их с телевизора станет проще. В начале сентября сервис уже связал телевизор и смартфон через общий аккаунт, поэтому для управления просмотром больше не нужна одна сеть Wi-Fi.

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В ближайшие несколько месяцев в личных сообщениях появятся групповые чаты. В этих разговорах можно будет еще и записывать быстрые необработанные видео и делиться ими.

Инструменты для авторов

Для авторов YouTube готовит монтаж в формате разговора с искусственным интеллектом. Чат-помощник сможет отобрать лучшие дубли, добавить музыку, переходы и текстовое оформление, убрать паузы в речи, а также подсказывать решения по контексту разговора. Внесенные им изменения видны на временной шкале, где их можно просмотреть, уточнить или отменить. YouTube рассчитывает, что так редактирование будет занимать меньше времени и усилий. Разговорное редактирование станет доступным в YouTube Shorts и YouTube Create в начале 2027 года.

Еще один помощник, Ask Studio, позволит показать черновик видео искусственному интеллекту и получить персонализированный отзыв с учетом предыдущих роликов канала и комментариев зрителей. Он также будет предлагать альтернативные названия и миниатюры, анализировать статистику канала и подсказывать, как улучшить показатели.

Сравнивать на зрителях несколько вариантов названий и миниатюр (A/B-тестирование) авторы могут уже сейчас. С 2027 года так же можно будет загружать и тестировать три разные версии короткого видео. Действует и функция динамических миниатюр — автор загружает несколько вариантов, а YouTube сам определяет, какой лучше всего привлекает внимание зрителей.

Новые возможности получат и прямые трансляции. В начале 2027 года YouTube запустит тестовую функцию автоматического дублирования трансляций в реальном времени. Live Showdown позволит проводить эфиры совместно с другими авторами, а объединяться с теми, кто уже в эфире, можно будет через Live Creator Matchmaking.

Зарабатывать авторам должна помочь автоматическая пометка товаров в видео с помощью искусственного интеллекта — так проще участвовать в партнерских программах. Свою программу с Amazon YouTube также расширяет за пределы США.

MadeOn YouTube 2026 | Creator Roundup

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