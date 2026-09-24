Amazon Leo выходит на рынок Узбекистана

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Uztelecom and Amazon Leo

Оператор связи Узбекистана Uztelecom вместе с дочерней компанией UZ-SAT стал авторизованным дистрибьютором спутникового интернета Amazon Leo. О договоренности объявили на V Ташкентском международном инвестиционном форуме, а 22 сентября, во время ICT Week Uzbekistan 2026, на стенде Uztelecom прошла церемония запуска сервиса, сообщает UzDaily со ссылкой на оператора.

По условиям соглашения именно UZ-SAT будет разрабатывать на базе сети Amazon Leo услуги связи и предлагать их клиентам в Узбекистане. Эта сеть состоит из спутников на низкой орбите и должна обеспечить быстрым интернетом территории, где возможности обычных сетей ограничены. Летом Amazon Leo развернула достаточно спутников, чтобы начать обслуживать первых абонентов.

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В Узбекистане спутники должны дополнить наземную инфраструктуру в удаленных и труднодоступных районах, где прокладывать кабели сложно или экономически невыгодно. Жителям таких мест быстрый интернет может открыть более широкий доступ к государственным цифровым сервисам, онлайн-консультациям врачей, дистанционному обучению и работе, а также к сервисам для общения. Компании же получат еще один способ подключить к сети производственные и инфраструктурные объекты в труднодоступной местности.

Собственную сеть Uztelecom спутники при этом не заменят. Оператор предоставляет услуги связи в 96% населенных пунктов страны, обслуживает 378 802 км волоконно-оптических линий, а также модернизирует мобильную сеть, создает дата-центры и облачные платформы. Впрочем, из-за географических особенностей отдельных территорий потребность в других способах подключения сохраняется. Генеральный директор UZ-SAT Бахром Азимов отметил, что партнерство позволит подключить больше районов, где обычную инфраструктуру развернуть сложно. Спутниковая связь нового поколения, добавил он, дополнит существующую сеть Uztelecom.

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В Amazon соглашение прокомментировал директор по глобальному бизнесу Amazon Leo Тревор Вьювег (Trevor Vieweg). По его словам, компания рассчитывает обеспечить быстрым интернетом населенные пункты и предприятия Узбекистана, которым нужен дополнительный канал связи. Он также подчеркнул, что для развития спутниковых технологий в стране важен местный опыт Uztelecom и UZ-SAT.

Еще в июне Узбекистан на государственном уровне подписал соглашение о запуске Amazon Leo. Тогда же министр цифровых технологий Шерзод Шерматов заявил, что по качеству, конкуренции и ряду параметров интернет Amazon Leo может даже превзойти Starlink.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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