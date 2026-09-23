В Беларуси появится национальный оператор спутникового телевидения tuta TV

Белорусский оператор спутниковой связи «Белинтерсат» на завершающем этапе тестирует ТВ-платформу tuta TV, которая должна полноценно заработать в 2027 году. Новый сервис рассчитан прежде всего на жителей небольших деревень, дачных кооперативов и садовых товариществ, которым не хватает наземной связи, пишет агентство БЕЛТА.

Как поясняют специалисты, прокладывать кабель или проводить скоростной интернет в такие места часто сложно или экономически нецелесообразно. Именно там, как рассказал руководитель проекта tuta TV Олег Винярский, спутниковая технология и решает проблему доступа к телевидению. Его коллега, начальник центра наземного применения спутника Андрей Янович, привел пример дачного кооператива, где для стабильного приема цифрового эфира антенну приходится ставить на мачту высотой до 10 м. Обычному человеку это сложно и небезопасно, тогда как спутниковую тарелку монтируют стандартным способом, а сигнал она получает напрямую с орбиты.

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Основу базового пакета составят общедоступные белорусские телеканалы, которые будут вещать в HD. Винярский подчеркнул, что обязательный социальный пакет должен быть доступен каждому — и в областном центре, и в глухой деревне. Именно это и обеспечивает спутник, сигнал которого охватывает всю территорию страны. Помимо государственных каналов, в сетку вещания планируют добавить развлекательный, спортивный, детский и музыкальный контент, а также кино. Дополнят сетку и зарубежные каналы, но только те, которые официально разрешены к трансляции в Беларуси.

Чтобы определить состав пакета, разработчики провели масштабное социологическое и маркетинговое исследование среди жителей регионов. Выяснив, какие каналы нужны людям с ограниченным доступом к телевидению и интернету, команда, по словам Яновича, не гналась за сотнями каналов. Важнее было собрать лаконичный пакет, который действительно отвечает запросам зрителей. Со временем этот пакет могут расширить с учетом того, что покажет регулярный анализ предпочтений аудитории.

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Стоимость услуги оператор уже опубликовал на сайте платформы. Единый тариф tuta TV стоит 19,90 белорусского рубля в месяц — по курсу Нацбанка Беларуси на 23 сентября это около 6,6 доллара. За эту сумму абонент получит более 50 каналов, из них более 20 — в HD. Деньги со счета оператор списывает ежедневно равными частями, а минимальное пополнение составляет 5 рублей.

Оборудование для приема сигнала, кроме антенны, оператор предоставляет в безвозмездное пользование. Если телевизор принимает спутниковое ТВ, в комплект входят CAM-модуль (устройство для доступа к закодированным каналам) и карта доступа, а если нет — оператор добавит еще и приставку. За свой счет абонент покупает только тарелку с конвертером. Комплект отправляют почтой или выдают у официальных партнеров, а настроить его абонент может сам по инструкции или поручить это дилеру за отдельную плату. Заказать оборудование можно через форму регистрации абонентов, которая уже есть на сайте.

Технически tuta TV опирается на существующую инфраструктуру «Белинтерсата». Через нее оператор еще с 2023 года поставляет общедоступный пакет телеканалов юридическим лицам и кабельным операторам. Чтобы работать и с частными абонентами, «Белинтерсат» модернизировал телепорт, подготовил абонентские приемники и внедрил систему условного доступа, то есть кодирования сигнала.

Вещание платформа будет вести с национального геостационарного спутника связи «Белинтерсат-1». До сих пор оператор использовал его ресурсы в основном для корпоративных задач на внешних рынках. Впрочем, геостационарным спутником «Белинтерсат» не ограничивается. В мае оператор заключил соглашение с российским «Бюро 1440» о доступе к низкоорбитальной связи и ее тестировании в Беларуси.

Подключиться к tuta TV смогут все желающие, в том числе жители городов, однако приоритетом останутся регионы со слабой наземной инфраструктурой. Пока платформу тестируют, чтобы еще до начала массовых подключений наладить слаженную работу программного обеспечения, платежных систем и техподдержки.