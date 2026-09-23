Sharp создает универсальную спутниковую антенну, способную снизить зависимость от Starlink

Японский производитель электроники Sharp работает над антенной, которая сможет подключаться к сетям разных спутниковых операторов, а не только к одному поставщику вроде SpaceX. В 2030 году компания рассчитывает вывести на рынок терминалы с такой антенной, пишет Nikkei Asia.

Среди возможных сфер применения Sharp называет оборону, дистанционное управление строительной техникой и беспилотное вождение. Сегодня же спутниковые сервисы, в том числе Starlink, часто совместимы лишь с определенными специализированными терминалами. Starlink доминирует на рынке низкоорбитальной спутниковой связи, а антенны и терминалы для него SpaceX, по данным издания, разрабатывает собственными силами. Так, в июле SpaceX представила терминал Starlink V5.

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Для собственного компактного спутникового терминала Sharp использует технологии, которые разработала для своих смартфонов. Привычные параболические «тарелки» из-за размеров и веса можно установить далеко не везде. Терминал Sharp, напротив, должен быть настолько маленьким, чтобы его можно было закрепить на лодке или дроне.

В Японии разработку таких устройств готово поддержать и государство. Министерство внутренних дел и коммуникаций собирает предложения по компактным и легким универсальным антеннам, чтобы отобрать из них два-три проекта. На эти проекты ведомство планирует выделить до 7 млрд иен (около 44 млн долларов), а поддержка продлится не более пяти лет. Победителей выберут еще не скоро, однако Sharp уже подала свою заявку.

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Спутниковое направление Sharp развивает и вместе с партнерами. С 2027 года компания планирует предлагать в Японии услуги связи люксембургского спутникового оператора SES — о сотрудничестве стороны объявили в июне. В 2035 году выручка Sharp от спутниковых услуг должна достичь 100 млрд иен (около 630 млн долларов).

Спрос на универсальные антенны Sharp ожидает и за рубежом. Рост геополитических рисков подталкивает правительства снижать зависимость от отдельных поставщиков — как, например, ЕС, который создает собственную спутниковую сеть IRIS². SES входит в число ключевых участников консорциума, которому поручили разработать и эксплуатировать эту сеть. Топ-менеджер Sharp Сигэру Кобаяси, возглавляющий бизнес-группу с телекоммуникационным направлением, считает, что у компании сильная позиция, поскольку она не является ни американской, ни китайской. «Пока ничего не решено, но мы можем внести свой вклад» в IRIS², — сказал Кобаяси.

В самой Японии прямую связь смартфонов со спутниками Starlink уже запустили крупнейшие мобильные операторы NTT Docomo, KDDI и SoftBank. Rakuten Group готовит похожую услугу вместе с американской компанией AST SpaceMobile, которая конкурирует со Starlink. Впрочем, по такому каналу часто можно передать немного данных, поэтому его используют в основном для обмена сообщениями. Терминал Sharp, напротив, должен справляться с задачами, которым нужно больше данных, — в частности, с беспилотным вождением и дистанционным управлением строительной техникой.

По прогнозу агрегатора рыночных исследований Global Information, к 2033 году мировой рынок спутниковой связи достигнет 223 млрд долларов и вырастет более чем вдвое по сравнению с 2025-м. Sharp спешит освоить новые направления, поскольку сокращает производство жидкокристаллических дисплеев, которое когда-то было ее основным бизнесом. Спутниковые терминалы и серверы для искусственного интеллекта входят в пять сфер, которые компания считает новыми драйверами роста. В 2030 финансовом году совокупная выручка в этих сферах, по плану Sharp, должна составить 200–300 млрд иен (около 1,3–1,9 млрд долларов).