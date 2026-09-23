Сеть магазинов электроники Comfy запускает маркетплейс с товарами сторонних продавцов

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Comfy
Shutterstock

Украинская сеть магазинов электроники Comfy наряду с собственным ассортиментом будет продавать и товары партнеров-продавцов. Маркетплейс на сайте и в мобильном приложении сети должен заработать 23 сентября, сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу компании.

На странице каждого товара покупатель увидит, кто его продает, сможет прочитать отзывы и выбрать способ доставки. Такие заказы продавцы будут отправлять покупателям сами, минуя склады Comfy. Сначала на маркетплейсе будут продавать товары тех же категорий, что и в собственном ассортименте сети.

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Позже сеть обещает расширить ассортимент. До конца 2027 года она планирует добавить на маркетплейс до 500 тыс. товаров от 300 продавцов. Кроме того, Comfy будет развивать IT-инфраструктуру, инструменты для партнеров и персонализацию онлайн-покупок.

Основатель Comfy Станислав Ронис называет маркетплейс стратегическим ответом сети на глобальные изменения в розничной торговле. «Сегодня конкуренция только ценой теряет смысл, поэтому мы строим экосистему, которая объединяет ассортимент, проверенный уровень сервиса и высокое доверие к бренду», — поясняет он.

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Руководство Comfy решило изменить бизнес-модель в конце 2025 года, проанализировав рынок. По данным компании, более 70% ее клиентов выбирают товар еще до того, как прийти в магазин. Тогда же, в конце 2025-го, «Киевстар» вел переговоры о покупке доли в Comfy, однако в январе 2026 года стало известно, что сделки не будет.

Обычные магазины сеть тоже развивает. По состоянию на август 2026 года их 115 в 56 городах Украины, до конца года добавятся еще два. Выручка Comfy за 2025 год достигла 55,8 млрд грн — на 17% больше, чем в 2024-м.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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